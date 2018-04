Defensive zeigt gute Leistung in kampfbetontem Spiel

HSG Mainfranken III – HSV Main-Tauber 14:26

HSV: Maximilian Schack (Tor); Benedikt Schack (Tor); Hagmann (Tor); Kunzmann 6/3; Wießler 4; Merola 3; Akbulut 3; Michel 3; Jamerson 3; Enzfelder 2; Witt 1; Beck 1/1; Lejic.

„Eine Übermannschaft, die in dieser Liga nichts zu suchen hat.“ So betitelte die HSG Mainfranken nach dem Spiel den HSV Main-Tauber. In der Tat wird

...

Sie sehen 11% der insgesamt 3596 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 06.02.2018