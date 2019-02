Den Gegner zur Verzweiflung bringen

Buchen.Alle drei Seniorenmannschaften desd TSV Buchen sind am kommenden Samstag in der Buchener Sport- und Spielhalle aktiv, darunter das kleine Derby der Frauen gegen die HSG Taubertal. Die Männer II treffen auf den TSV Crailsheim, und die erste Männermannschaft auf die Württembergligavertretung aus Flein.

Los geht es am Samstag bereits um 13 Uhr. Dort trifft die Mannschaft von Fabian Nirmaier auf den Tabellenletzten SG Heuchelberg II. Das Hinspiel endete deutlich mit 4:30 zu Gunsten für den TSV, somit ist ein Sieg Pflicht.

Ab 14.30 Uhr geht es langsam aber sicher um den Meistertitel in der Bezirksklasse. Die Mannschaft von Philipp Kraft und Achim Wawatschek stehen ganz oben in der Tabelle und müssen gegen den direkten Konkurrenten HSG Hohenlohe II in eigener Halle bestehen.

Für die zweite Herrenmannschaft aus der Bleckerstadt Buchen läuft es derzeit wie am Schnürchen. Für die Mannschaft von Erfolgstrainer Uwe Kirchgeßner steht das erste Spiel im neuen Jahr 2019 auf dem Programm, zu Gast ist der Tabellenletzte aus Crailsheim. Deutlich besser platziert mit 16:2 Punkten liegen die Odenwälder auf Rang zwei, nur die HSG Bad Wimpfen/Biberach liegt ungeschlagen auf Rang eins. Für die „Zweite“ geht es am Samstag um 16.15 Uhr los.

Frauen sind siegeswillig

Die Frauenmannschaft des TSV Buchen steht nach dem souveränen Derby-Sieg gegen den TV Mosbach mit 14:12 Punkten auf dem sechsten Rang, ihr Gegner die HSG Taubertal liegt mit 19:9 Punkte besser platziert auf Platz vier. Das Hinspiel in Bad Mergentheim verlor man deutlich mit 25:14, doch die vergangene Saison macht Hoffnung für die Mannschaft von Trainer Andreas Hollerbach. In der Saison 2017/18 konnte man das „Derby“ für sich entscheiden, das soll auch um 18 Uhr im Hexenkessel klappen.

Ein weiterer Brocken steht für die erste Mannschaft um Trainer Sebastian Wiener ins Haus, zu Gast ist Reserve vom TV Flein. Das Hinspiel in der Sandberghalle verlor man recht deutlich mit 33:25, doch wenn man sich die Tabelle zu Gemüte führt, sieht man, dass die Schwaben sieben Niederlagen und sieben Siege auf dem Konto haben und mit einem ausgeglichenen Punktekonto auf Rang acht liegen. Ganz anders steht der TSV Buchen da, die Wienertruppe liegt im oberen Tabellenbereich mit drei Niederlagen und neun Siegen auf dem zweiten Tabellenplatz. Die Mannen in grün werden alles daran setzen den Gegner zur Verzweiflung zu bringen, um den aktuellen Tabellenführer NSU Neckarsulm II nicht aus den Augen zu verlieren.

Los geht es mit den beiden unparteiischen Welach/Myslik zur gewohnten Zeit um 20 Uhr. ni

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 01.02.2019