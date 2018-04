Den Klassenerhalt sicher „eingetütet“

Anzeige

Allerdings wollte zu Beginn die beschworene Leichtigkeit nicht so recht aufkommen. Die erste Hälfte war eher ein Spiegelbild von allem, was in dieser wechselhaften Saison 2017/18 nicht funktioniert hat. Die Zuschauer sahen verfrühte Abschlüsse, ungenaue Pässe und unklare defensive Zuordnung. Diesmal allerdings war dann Fabian Nirmaier als Rückhalt zur Stelle. Gegen Matthias Ohr, einen der besten „Shooter“ der Liga, packte er nicht nur einmal die große Pranke aus und sicherte trotz mäßiger Leistung seiner Vorderleute die 17:14-Halbzeitführung.

Aber auch der zweite Spielabschnitt begann wackelig aus Buchener Sicht. Die Gäste kamen mit Schwung aus der Kabine und auf 16:17 heran. Ein Buchener „Dreifach-Schlag“ in erneuter Unterzahl schien den Knoten dann zum Platzen gebracht zu haben. Zwischen der 35. und 43. Minute legte der TSV einen 7:1-Lauf hin und stellte die Weichen in Richtung Heimsieg und den tabellarischen Platztausch mit den Gästen. Der in der ersten Hälfte noch sehr unklar agierende Defensivverbund bescherte dem Torhütergespann Nirmaier/Bleifuß dann einen ruhigen Rest-Abend. Der Widerstand der Gäste war spätestens beim 30:24 gebrochen. Nach einer deutlichen Steigerung in Hälfte zwei geht dieser Sieg mit 34:25 auch in der Höhe in Ordnung. phk

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 24.04.2018