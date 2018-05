Den Knoten im Angriff lösen

Anzeige

Denn schon das Hinspiel in der heimischen „Halo-Arena“ hatte man nach hartem Kampf mit 23:21 gewonnen, im Übrigen ein Spiel, an das sich ein Leitwolf sicher immer noch nur mit einem Kopfschütteln erinnern wird. Max Brustmann hatte in jener Partie über 20 Bälle pariert, war der beste Spieler auf dem Platz, und trotzdem hatte es an diesem Tag nicht gereicht. Schon damals hakte es im Angriff seiner Mitspieler, ein Umstand, der durchaus dazu gereicht, auch die aktuelle Situation des Teams von Matthias Obinger zu beschreiben.

Überzeugung fehlte

Dass da einiges besser werden muss, steht außer Frage, denn die Chancenverwertung hatte der Chefcoach der Wölfe in den vergangenen Partien eindeutig als Schwäche identifiziert. Ein gefälliges Auftaktspiel und der konsequente Zug zum Tor allein reichen eben nicht, wenn im Abschluss notwendige Konzentration und Überzeugung fehlen. Gegen Tusem Essen jedenfalls muss man sich hier deutlich steigern, um etwas Zählbares in der heimatlichen Halle in Würzburg zu behalten.

Auch wenn es für die Mannschaft von Jaron Siewert als Zehnplatzierter nicht mehr um allzu viel geht – der Abstieg ist auch theoretisch ausgeschlossen und mehr als Platz 8 kann ohnehin nicht mehr anvisiert werden – so wird sie doch mit einer besonderen Motivation gegen die Wölfe antreten. Denn Auseinandersetzungen mit den Unterfranken hatten für die Westfalen schon seit jeher einen eigenen Charakter. Zudem wird sich Jaron Siewert als jüngster Trainer im Profihandball sein erfolgreiches Wirken in dem Traditionsverein mit einem einstelligen Tabellenplatz verschönern wollen. Die Zuschauer in der „s.Oliver-Arena“ können sich auf der Zielgeraden der ablaufenden Saison also noch einmal auf eine heiße Partie einstellen. riw

