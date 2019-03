Den Liga-Primus ein bisschen ärgern

Nach dem so arg herbeigesehnten Sieg gegen Malsch nach zuvor elf Spielen ohne Erfolg will Verbandsliga-Schlusslicht HG Königshofen/Sachsenflur auch in eigener Halle wieder einmal überzeugen – und am besten natürlich gleich nachlegen. Ob es aber ausgerechnet gegen die SG Leutershausen am Sonntag um 17.30 Uhr zu Punkten reicht, ist eher fraglich. Mit zwei Zählern Vorsprung und einem Spiel weniger als Verfolger Eppelheim steht die Drittliga-„Reserve“ derzeit an der Tabellenspitze der Verbandsliga. Erst zwei Niederlagen und drei Unentschieden belasten das Minuskonto der SGL II. Dem gegenüber stehen 35 Pluspunkte. Zwei weitere wurden der Mannschaft am „grünen Tisch“ abgenommen, da der Verein das Schiedsrichtersoll nicht erfüllt hat.

Aufgrund dieser Ausgangssituation ist die HG auf keinen Fall Favorit, doch der jüngste sollte den Männern von Valentin Okuschko endlich das nötige Selbstvertrauen gegeben haben, um auch mal gegen eine Top-Mannschaft mithalten zu können. Vor allem in der Defensive stand man am vergangenen Wochenende sicher. Zudem hatte man mit Jörn Müller einen überragenden Schlussmann. Auch die Fehlerquote wurde in einem erträglichen Maße gehalten. Darauf muss die Mannschaft jetzt aufbauen.

Mit einem knappen Ergebnis wäre man in Königshofen auf jeden Fall zufrieden, aber die Liga hat gezeigt dass jeder jeden schlagen kann, vielleicht sogar der krasse Außenseiter den Tabellenführer. Dann könnte die HG die Meisterschaft tatsächlich noch einmal spannend machen. Ob Sven Meder am Sonntag erneut seine Mannschaft unterstützen kann, ist noch offen. Man muss abwarten, wie er den Einsatz gegen Malsch „verkraftet“ hat.

Die Gäste sind auf allen Positionen brandgefährlich und individuell bestens ausgebildet. Die HG muss mit allem, was sie hat, dagegen halten, denn spielerisch wird man Leutershausen das Wasser nicht reichen können. Somit müssen die Abwehr und die starken HG-Torhüter zu Bestform auflaufen. Nur dann kann es zu Überraschung für die Taubertäler reichen.

