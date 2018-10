Der Abwehrbereich muss trotz der Fortschritte weiter stabilisiert werden

Aufatmen beim TV Hardheim: Nach dem Sieg gegen den Tabellenzweiten Birkenau haben sich die Mienen beim Handball-Badenligisten TVH etwas erhellt. Nicht allein das Ergebnis verbreitet Zuversicht für die anstehenden Aufgaben, sondern vor allem die Art und Weise, wie die Mannen von Trainer Karlheinz Pauler dem engsten Verfolger des souveränen Spitzenreiters Heidelsheim/Helmsheim Paroli geboten haben, war bemerkenswert.

Darauf lässt sich natürlich aufbauen. Die Leistungssteigerung bestätigt eindeutig, dass die verjüngte Mannschaft des TVH mit jedem Gegner in der Badenliga mithalten kann.

Bereits am kommenden Sonntag ist die Mannschaft wieder gefordert wenn es zum bisher ungeschlagenen Tabellenführer, der Spielgemeinschaft Heidelsheim/Helmsheim, geht. Der grüßt verlustpunktfrei von der Tabellenspitze und hat sich bei seinen bisherigen fünf Auftritten in der aktuellen Spielrunde überhaupt noch keine Blöße gegeben. Sowohl auswärts, als auch daheim hat die Mannschaft von Trainer Sandro Catak ihre Spiele souverän gewonnen und am letzten Spieltag den Tabellenletzten aus Wiesloch in eigener Halle regelrecht vorgeführt.

Damit geht der Gastgeber natürlich mit breiter Brust in die Begegnung gegen die Erftäler. Deren Ergebnis gegen Birkenau sollte allerdings auch Trainer Sandro Catak zum Anlass nehmen, sein Team davor zu warnen, diese Begegnung zu lasch anzugehen, sonst könnte der Schuss schnell nach hinten losgehen.

Mit Maximilian Strüwing, Raphael Blum und Michal Förster hat der Heidelsheimer Coach drei besonders torgefährliche Spieler in seinem Team, die zuletzt in Wiesloch alleine 21 Treffer zum Sieg beigesteuert haben. Darauf muss der TVH sein Hauptaugenmerk richten und versuchen, den Tabellenführer erst gar nicht in Spielfluss kommen zu lassen, sonst könnte man eine ähnliche Schlappe wie die TSG Wiesloch erleiden.

Zudem verfügt die Spielgemeinschaft über die wohl körperlich stärkste Mannschaft der Liga, die in den bisherigen fünf Partien im Schnitt nur 21 Gegentore erzielt hat, während der TVH die „30-er“ Marke überschritten hat. Das Hauptaugenmerk gilt deshalb auch dem Abwehrbereich, den man definitiv noch weiter stabilisieren muss, damit man nicht mehr so viele Gegentreffer kassiert.

Hardheims Coach Karlheinz Pauler kennt den kommenden Gegner ganz gut und wird seine Mannen entsprechend auf die Partie einstellen. Dafür stehen ihm wohl alle seine Spieler zur Verfügung und die können sich nach der überzeugenden Partie gegen Birkenau nun wieder positiv auf die schwere Auswärtspartie beim Spitzenreiter vorbereiten. Der geht am Sonntag als klarer Favorit in diese Begegnung und darin liegt zugleich auch Hardheims große Chance. als krasser Außenseiter das Bestmögliche abzurufen, um den ambitionierten Gegner zumindest etwas zu ärgern.

Mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung könnte dann möglicherweise auch mehr drin sein.

Angepfiffen wird die Partie am Sonntag um 17.30 Uhr.

