Der Angriff ist ohne Struktur und Mut

Kgh./Sachs. – Dossenheim 18:30

Königshofen/Sachsenflur: Artur Sander, Jörn Müller, Rene Meder(2), Timo Meyer , Dennis Meyer(3/1),Maximilian Wetterich, Thomas Sander, Sven Meder(7/5), Bastian Hupp(2), Christian Müller(1), David Fischer, Marcel Buchinger(2), Florian Hensel, Luca Bleckmann(1),

Auch im fünften Spiel der laufenden Verbandsliga-Saison gerät die Männermannschaft der HG Königshofen/Sachsenflur gehörig unter die Räder. In der heimischen Tauber-Franken-Halle gab es gegen die TSG Dossenheim eine 18:30-Niederlage. Mal wieder verschliefen die „Jungs in Rot“ den Spielbeginn komplett. Bereits nach 18 Minuten war das Spiel beim Stand von 4:15 aus Sicht der HG schon so gut wie entschieden. Bis zu diesem Zeitpunkt funktionierte gar nichts aus Sicht der Heimmannschaft. Katastrophale Abspielfehler, daraus resultierende Gegenstöße, das Angriffsspiel ohne Struktur und Mut und eine Abwehr die für die schnellen Dossenheimer einfach zu langsam war, sorgten letztendlich für eine verdienten Pausenrückstand von 11:18. Auch nach der Pause war ein Aufbäumen der HG nicht zu erkennen. Nach einem eroberten Ball in der Abwehr, warf man diesen im Angriff sofort wieder weg. Am Ende war es schlichtweg ein katastrophales Spiel der HG, bei dem kein Spieler Normalform erreichte. Deshalb war die deutliche Niederlage von 18:30 auch in dieser Höhe absolut verdient. Die Ernüchterung nach fünf deutlichen Niederlagen, bei denen man immer mindestens 30 Tore kassierte und nie über 25 erzielte, ist bei der Handballgemeinschaft aus Königshofen und Sachsenflur groß. Nach einigen Verletzungen, mit zurückgeholten Spielern und fünf Niederlagen später steht man als einziges Team in der Verbandsliga noch ohne Punkt da. Gelegenheit, das Ruder herum zu reißen, gibt es am Sonntag um 17.45 Uhr bei der TGS Pforzheim 2.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 16.10.2018