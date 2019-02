Der erste Dämpfer nach fünf Siegen in Folge

VfL Lübeck Schwartau – DJK Rimpar Wölfe 26:19

Die DJK Rimpar Wölfe hat gegen den VfL Lübeck Schwartau 19:26 verloren. Vor 2047 Zuschauern in der Hansehalle hatten die Wölfe am Samstagabend keine Chance gegen einen keinesfalls übermächtigen VfL Lübeck Schwartau. Zu viele technische Fehler im Angriff und zu wenig Zugriff in der Abwehr ebneten den abgezockter agierenden Hausherren früh den Weg zum Sieg.

Es war von Beginn an das erwartet defensiv geprägte Spiel. In der siebten Spielminute war es Patrick Schmidt mit dem 2:2. In der Folge war es der VfL, der griffiger wirkte und das Spiel nach und nach an sich riss. Die Wölfe hielten noch mit, und nach zwölf Minuten stand es 6:4 aus Sicht der Gäste.

Einen 3:0-Lauf der Heimmannschaft später stand es 9:4, und der Vorsprung war erstmals auf fünf Tore angewachsen. Dem Rimparer Team fehlte es an diesem Tag an Durchschlagskraft im Angriff, und man produzierte offensiv zu viele Fehler. Trainer Matthias Obinger reagierte und brachte immer wieder den siebten Feldspieler. So wurden mehr Abschlusschancen generiert, aber auch bei diesen war die Quote an diesem Abend zu wenig. Trotzdem kam man im Laufe der ersten Halbzeit mit einer verbesserten Defensive nach 25 Minuten nochmals auf 11:9 heran. Leider leistete man sich dann noch vor der Pause ein paar Fehler zu viel, und dann ging es nach einem Treffer von Jan Schult mit 15:10 in die Pause.

In der zweiten Halbzeit wollten die Gäste nochmals alles in die Waagschale werfen und Tor um Tor aufholen. Dies gelang nur bedingt gut, was vor allem an der weiterhin zu hohen Fehlerquote der Wölfe lag. Trotzdem war zu Beginn mehr Zug drin als noch in der ersten Halbzeit.

Man hatte nach Treffern zum 17:14 von Lukas Siegler und zum 18:15 durch Patrick Gempp jeweils die Chance, auf zwei Tore heranzukommen und das Spiel noch einmal offen zu gestalten, aber man nutzte sie einfach nicht. Entweder scheiterte die DJK an der Abwehr des VfL oder an Dennis Klockmann, dem an diesem Abend, für seine Verhältnisse, eine durchnittliche Partie mit 30 Prozent gehaltener Bälle ausreichte, um die zwei Punkte festzuhalten. Als der Kapitän der Hausherren Martin Waschul etwa zehn Minuten vor dem Ende erstmals zur Sieben-Tore-Führung traf, war beim Stand von 22:15 eine erste Vorentscheidung zu Gunsten des VfL gefallen.

Den Endstand von 26:19 markierte Kreisläufer Fynn Ranke. Die Wölfe haben dieses Spiel verdient verloren und nach fünf Siegen in Serie erstmals wieder einen Dämpfer erhalten. Man war diesmal einfach unterlegen.

Nun gilt es weiterzumachen und sich auf die nächste Heimaufgabe gegen Hagen zu fokussieren. djk

© Fränkische Nachrichten, Montag, 25.02.2019