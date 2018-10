Der Heimauftakt ist bestens geglückt

Buchen – Degm./Oed. 34:26

Buchen: Nirmaier (Tor), Theobald (Tor), Weber J. (3), Kraft (5), Weber R. (2), Große (5), Weis (3), Kleinert, Schmitt (4), Röckel (5/2), Weimer (7), Dosch.

Zwei Spielzeiten lang war der TSV Buchen von der SG Degmarn/Oedheim durch verschiedene Ligazugehörigkeiten getrennt. Durch den Abstieg aus der HVW Landesliga, zurück in die Bezirksliga Heilbronn-Franken, trifft der TSV nun wieder auf die Spielgemeinschaft aus dem Kochertal.

Viele Buchener Handballfans werden sich an die dramatische Partie um den Landesligaaufstieg erinnern, bei der der TSV am Ende den längeren Atem hatte und die SG Degmarn/Oedheim schließlich in der Relegation scheiterte. Doch es sollte am vergangenen Samstag nicht um die Vergangenheit gehen. Vergleichbar ist die Situation ohnehin kaum. Während auf Buchener Seite fast alle Akteure aus der Saison 15/16 noch aktiv sind, mussten die Gäste einen deutlichen Aderlass hinnehmen.

Der TSV startete konsequent. Doppelschlag Jonas Weber – und es war noch keine Minute gespielt. Die Defensive hielt den ersten Oedheimer Angriffsbemühungen stand, somit 2:0-Führung Buchen. Als Buchen auf acht zu vier stellte, hatten Remmlinger und Greiss auf der Gästebank genug gesehen. Team-Time-Out der Gäste und die Ansage fruchtete. Die folgende Viertelstunde gehörte dem Auswärtsteam, dass mit einem Drei-zu-Sieben-Lauf das Unentschieden wiederherstellte. Alles auf Anfang für die zahlreichen Zuschauer in der Buchener Sport- und Spielhalle. In der ersten Hälfte waren zu diesem Zeitpunkt noch gut acht Minuten zu spielen. Auf den Ausgleich reagierte Sebastian Wiener seinerseits mit einem Time-Out und stellte seine Mannen neu ein. Auch seine Ansage war von Erfolg gekrönt und der TSV setzte sich wieder ab – 14:11 Buchen.

Den Unparteiischen war die dominante Buchener Spielweise dann etwas zu dominant. Zuerst musste Youngster Raphael Weber vom Feld, und dann bekam auch Janik Weis eine Auszeit. Für die letzten 90 Sekunden in Halbzeit eins spielten die Hausherren dann Viererkette, und zwar erfolgreich. Selbst in doppelter Überzahl gelang den Gästen kein erfolgreicher Abschluss.

Guter Start in zweite Hälfte

Der zweite Spielabschnitt begann wieder gut für die Gastgeber, und in Spielminute fünfunddreißig war das Polster erstmals auf fünf Tore angewachsen. Geschlagen gaben sich die Landesligaabsteiger aus Oedheim aber noch nicht. Sie glaubten weiterhin an ihre Chance und kämpften unermüdlich weiter. Für ihren Kampf wurden sie erneut belohnt. In Zahlen – 21:19 für Buchen. Doch die SG Degmarn/Oedheim war somit wieder in Schlagdistanz. Das Spiel stand auf Messers Schneide. Aber Weimer, Röckel, Weis und Große trafen in dieser Reihenfolge genau die richtigen Entscheidungen. Denn sie trafen vorn und rührten gemeinsam mit den Torhütern Nirmaier und Theobald defensiven Beton an. Exakt in diese Phase fiel erneut eine doppelte Unterzahl gegen den TSV Buchen. Allerdings hielt die Viererkette erneut. Beim 28:26 waren noch gut zehn Minuten zu spielen, bevor Sascha Weimer seine defensiven Qualitäten unter Beweis stellte. Vier Angriffe der Gäste landeten in seinen Händen, viermal zappelte der Ball im Netz, und die tapferen Oedheimer mussten sich endgültig geschlagen geben. Mit einem 34:26 am Ende fast zu deutlich, blieben die Punkte im Buchener Hexenkessel. Das Team ließ ausnahmslos zufriedene Buchener Zuschauer zurück. Beide Teams zeigten wirklich sehr guten und fairen Sport, der in jedem Fall Lust auf mehr machte.

Nächste Woche hat die Mannschaft des TSV Buchen eine weitere schwere Aufgabe vor der Brust. In Neckarsulm trifft man auf den aktuellen Tabellenführer der Bezirksliga. Die, wie die SG Degmarn/Oedheim, ebenfalls abgestiegenen Neckarsulmer sind stark in die Saison gestartet und gehören zum engsten Favoritenkreis im Rennen um den Aufstieg. Der TSV wird sich also strecken müssen um etwas zählbares aus der Audi-Stadt mitzunehmen. ni

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 17.10.2018