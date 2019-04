Der Meister jetzt beim Vorletzten

Zum Abschluss einer sehr erfolgreichen Saison tritt Landesligameister HSG Dittigheim/Tauberbischofsheim am Sonntag um 18 Uhr beim Tabellenvorletzten TSG Wiesloch 2 an. Nach der Heimniederlage letzte Woche gegen Hemsbach will das Team von Trainer Martin Keupp diese Aufgabe nochmals konzentriert angehen und die Runde mit einem doppelten Punktgewinn abschließen. Allein von der Tabellenkonstellation her betrachtet gehen die Gäste aus dem Taubertal als klare Favoriten in diese Begegnung.

Die Personalplanungen für die kommende Verbandsligasaison sind bei der HSG Dittigheim / Tauberbischofsheim weitgehend abgeschlossen. Die Mannschaft mit Trainer Martin Keupp wird nahezu komplett zusammenbleiben. Das gilt auch für die drei Akteure Viktor Bodó, Felix Rother und Michael Reinhart, die sich bereits während der laufenden Runde den „Grün-Weißen“ angeschlossen hatten. Ergänzt wird dieses Trio durch Tobias Karl, der von der MHV Schweinfurt an die Tauber wechseln wird. Einziger Abgang bleibt der Finne Simo Suihkonen, der etwas kürzertreten möchte. bf

