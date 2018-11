Der Schlussminuten-Fluch klebt an ihren Händen

Hardheim – St. Leon/Reil. 24:26

Hardheim: Ernst, Bauer (beide Tor), Leiblein, Hefner (2), Steinbach (2), Huspenina (4/2), Winter (1), Erbacher (1), Ohlhaut (1), Steinbach (11), Withopf (2), Engels.

Der TV Hardheim tritt weiter auf der Stelle. Daran änderte auch die Partie gegen die Spielgemeinschaft aus St. Leon/Reilingen nichts, da die beiden erhofften Punkte in den Kraichgau gingen. 24:26 (13:14) hieß es am Ende der Partie, für die man sich aus Hardheimer Sicht viel vorgenommen hatte, um die Durststrecke zu beenden. Mit dabei auch wieder der Langzeitverletzte Janis Erbacher, von dem man sich zusätzliche Impulse erhoffte und damit recht zuversichtlich in die Begegnung ging. Die Gäste kamen nach ihrem letzten Heimsieg gegen den Abstiegsaspiranten aus Wiesloch mit breiter Brust und großem Anhang nach Hardheim und waren gewillt, auch den nächsten Gegner im Abstiegskampf auf Distanz zu halten. Das zeigte sich von Beginn an, und nach drei Minuten musste Hardheims Torhüter Christian Ernst bereits viermal hinter sich greifen, um den Ball aus dem Netz zu fischen. Damit rieben sich die Zuschauer auf Hardheimer Seite gleich mal verdutzt die Augen, sahen dann ihre Mannschaft allerdings verstärkt im Vorwärtsgang. Nach dem Treffer durch Robin Steinbach war man beim Stand von 4:5 keine drei Minuten später wieder in Reichweite. Damit entwickelte sich eine muntere Partie, in der die Gäste jeweils einen Treffer vorlegten, während die Gastgeber bereits im Gegenzug sofort wieder ausglichen. Bereits nach rund 20 Minuten zeichnete sich ab, dass diese Partie kein Spaziergang werden würde und wohl bis in die Schlussminuten hinein spannend verlaufen würde.

Bis zur Halbzeit setzte sich keins der beiden Teams ab. Letztlich nahmen die Gäste einen knappen 14:13-Vorsprung mit in die Halbzeitpause. Der Start in die zweite Halbzeit verlief ähnlich wie bereits zu Spielbeginn. Die Spielgemeinschaft war auf den Punkt wach und führte nach dem Treffer durch Florian Hühn erneut mit drei Treffern. Das wollte der TVH allerdings nicht auf sich sitzen lassen und berief sich nun auf seinen enormen Kampfeswillen und startete erneut zur Aufholjagd. Philipp Steinbach schaffte nach knapp 45 Minuten den Anschlusstreffer zum 19:20, während Jannik Huspenina bereits beim nächsten Angriff den Ausgleich besorgte. Damit war für die Schlussphase Spannung pur angesagt. Dabei blieben die Gäste weiterhin „cool“ und legten mit dem Treffer durch Björn Becker vor. Jannik Huspenina glich per Siebenmeter zum 23:23 aus, während Janosch Menger auf der Gegenseite ebenfalls per Siebenmeter versagte.

Das war zugleich die Chance für den TVH, ebenfalls per zugesprochenem Siebenmeter in Führung zu gehen, doch diesmal scheiterte Jannik Huspenina am gegnerischen Schlussmann. Vier Minuten vor Ende der Partie trafen Felix Schulz und Janosch Menger für die Gäste. Niklas Winter ließ mit einen Treffer von außen das 24:25 folgen. Noch blieben dem TVH 90 Sekunden, um ein Unentschieden zu retten. Mit dem Treffer von Felix Scholl zum Endstand von 24:26 war die Partie dann allerdings gelaufen. Sollte man nun gegen in Hockenheim ebenfalls leer ausgehen, dann wird es langsam dunkel im Tabellenkeller.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 26.11.2018