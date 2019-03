Der Traum vom Aufstieg geht weiter

Was für ein Spiel am vergangenen Samstag gegen den direkten Konkurrenten HSG Staufer Bad Wimpfen/Biberach, mit einem 20:17-Erfolg erspielte man sich die Tabellenführung und schielt mit einem Auge Richtung Landesliga Baden. Die Damen spielen gegen den SV Heilbronn und die Herren II spielen am Sonntag beim TSV Crailsheim.

Am Sonntag geht es für die zweite Männermannschaft des TSV 1863 Buchen ins 110 Kilometer entfernte Crailsheim. Gegen den Tabellenvorletzten sollte für die Jungs von Betreuer Uwe Kirchgeßner ein Sieg drin sein. Anwurf ist um 16 Uhr. Die Damenmannschaft aus Buchen geht um 20 Uhr bei der SV Heilbronn am Leinbach auf Punktejagd. Der Tabellendritte aus dem Schwabenland wird als klarer Favorit ins Spiel gehen, denn auch das Hinspiel in Buchen ging schon an den SV. Anwurf in der Leintalsporthalle Heilbronn ist am Samstag um 20 Uhr.

Der Wille und die Leidenschaft steht in jeder Hinsicht bei den Jungs aus dem Odenwald ganz oben, nach dem fulminanten Sieg gegen den bis dato klaren Favorit für den Aufstieg Bad Wimpfen/Biberach führt man auf einmal die Tabelle im Handballkreis Heilbronn-Franken an. Viele Fans freuen sich schon auf das in zwei Wochen stattfindende Derby gegen den SV Germania Obrigheim, doch zuvor muss sich die Mannschaft von Trainer Sebastian Wiener in der Sporthalle Ost in Heilbronn-Sontheim sich beweisen.

Das Hinspiel gegen die TSG Heilbronn gewann man mit sage und schreibe 21 Tore Unterschied, damals gewannen die Odenwälder mit 29:8 und zeigten der TSG die Grenzen auf.

Doch auch Trainer Wiener weiß Bescheid wie es bei der TSG ablaufen kann, es wird in keinem Falle ein einfaches Spiel werden, und man muss sich voll reinhängen, um als Sieger die Platte zu verlassen. Anwurf zu diesem Spiel ist um 18 Uhr. tsv

