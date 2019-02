Der TSV beherrscht das schnelle Umschaltspiel

Spiel Nummer 16 steht an für die Handball-Verbandsliga-Mannschaft aus dem Taubertal. Weiter befindet sich das Team von Trainer Valentin Okuschko auf dem letzten Tabellenplatz, und durch die Niederlage der HG Königshofen/Sachsenflur vor zwei Wochen gegen Ettlingen/Bruchhausen ist das rettende Ufer in noch weitere Ferne gerückt.

Der Gegner am Sonntag um 17.30 Uhr in heimischer Halle ist Handschuhsheim, und der ist Neuling in der Verbandsliga. Der TSV hat sich schnell etabliert, spielt bisher eine gute Saison und hat momentan nichts mit dem Abstieg zu tun. Mit 13 Punkten steht er aktuell auf Rang neun. Im Hinspiel verlor die HG deutlich mit 36:24 und war völlig chancenlos. Vor allem das schnelle Umschaltspiel bereitete den Königshöfern Probleme, so dass der TSV zu vielen einfachen Toren kam. Für das Rückspiel jedoch hat sich die HG einiges vorgenommen. Ein Spiel, das über 60 Minuten konstant geführt werden soll, denn teilweise kann man mit den Gegnern mithalten, doch häufig findet man schwer ins Spiel oder leistet sich zwischendurch Schwächephasen. Eine aggressive Abwehrleistung mit schnellem Rückzugsverhalten ist in diesem Spiel unumgänglich.

Noch steckt bei der HG keiner den Kopf in den Sand, denn den letzten Tabellenplatz kann die Mannschaft noch verlassen. Der SV Langensteinbach liegt nur einen Punkt vor der Spielgemeinschaft aus dem Taubertal, und gegen diese Mannschaft muss die HG noch zwei Mal antreten.

Es wird hart weiter gearbeitet in der Tauber-Franken-Halle, und vielleicht könnte man gegen Handschuhsheim doch eine kleine Überraschung schaffen und sich wieder einmal für den Aufwand unter der Woche belohnen. Abgerechnet wird nach dem letzten Spieltag, und solange rechnerisch noch alles möglich ist, werden sich die Jungs in Rot nicht aufgeben.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 01.02.2019