Derby zum Saisonfinale

Die letzten Spiele der Handball-Saison stehen an. Bevor jedoch das Derby der 1. Herrenmannschaft des TSV Buchen gegen den TV Hardheim II stattfindet, muss die Frauenmannschaft am heutigen Nachmittag auswärts in Beilstein bei der SG Schozach-Bottwartal II ran. Für den TSV Buchen geht es in diesem Spiel eigentlich nur noch um die „goldene Ananas“. Trotzdem möchten sich die Mädchen mit einem Sieg in die wohlverdiente Pause verabschieden. Die Partie in Beilstein wird Für einige Spielerinnen der letzte Auftritt im Trikot des TSV sein. Anwurf ist um 14,45 Uhr..

Auch die zweite Herrenmannschaft bestreitet am heutien Samstag das letzte Spiel in der Saison. Durch das Unentschieden am vergangenem Wochenende in Crailsheim wurde Platz vier in der Kreisliga A gesichert. Es gilt nun, diese Leistung zu bestätigen und die Gäste aus Weinsberg mit einer Niederlage nach Hause zu schicken. Das Hinspiel in der Weibertreuhalle endete mit einem Unentscheiden. Nun sollte mit einem konzentrierten Auftreten zwei Punkte machbar sein. Anwurf ist heute um 18 Uhr im Buchener „Hexenkessel“.

Anschließend gibt der TV Hardheim II beim Derby in der Handball-Bezirksliga seine Visitenkarte in Buchen ab. Die Gäste stehen aktuell auf dem drittletzten Tabellenplatz der Bezirksliga. Den Klassenerhalt haben sie noch nicht endgültig gesichert.