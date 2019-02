„Derbysieg“ in TBB

HSG Dittigheim/Tauberbischofsheim II – TSV Buchen II 23:29

Buchen II: Djapa (Tor), Zuzarovski (11 Tore/davon 7 Siebenmeter), Scholz, M. Weis, Sunder, Rohmann (1), Klein (2), Wawatscheck (1), J. Weis (3), Kleinert (5), Berberich, Fürst (6), Hefner (4)

Nach einem eher durchwachsenen Start in das neue Handball-Jahr stand für den TSV Buchen II nun das „kleine Derby“ bei der Landesligareserve der HSG Dittigheim/Tauberbischofsheim auf dem Spielplan.

Gut eingestellt von Heiko Stockert, der Uwe Kirchgeßner auf der Trainerbank vertrat, starteten die TSV-ler in das Spiel. das zunächst recht ausgeglichen verlief. Das 9:8 der Taubertaler nach 16 Minuten war allerdings die letzte Führung der Gastgeber im ganzen Spiel. Durch eine konsequente Abwehrarbeit und einem geduldigen Angriffsspiel setzte sich der TSV Buchen stückweise ab. Beim Pausenpfiff stand es 15:11 für die Gäste aus dem Odenwald.

Im zweiten Spielabschnitt versuchten die Tauberbischofsheimer, angetrieben von ihrem sehr engagierten Publikum, noch einmal alles, um die Partie für sich zu entscheiden. Der TSV fand zunächst nicht mehr zu der Stabilität im Abwehrverbund. Zumindest sorgte man mit einigen guten offensive Aktionen dafür, dass der Vorsprung aus der ersten Hälfte weiterhin bestand hielt.

Nach einer Auszeit beim Stand von 20:22 agierte der TSV hinten wieder weitaus stabiler und vorne wurde konsequent die Lücke attackiert, was zu einigen Zeitstrafen auf Seiten der Taubertaler führte. Den hierdurch entstandenen Platz nutzten die Gäste zur vorentscheidenden 25:20-Führung in der 43. Minute. Am Ende siegten die Gäste mit 33:29. Damit hält man sich die Mitkonkurrenten im Kampf um den zweiten Tabellenplatz etwas vom Hals.

Weiter geht es für den TSV Buchen II am 9. März im Heimspiel gegen den Tabellenletzten SG Schozach-Bottwartal IV. hn

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 27.02.2019