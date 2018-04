Die Anspannung steigt

Anzeige

Heddesheim.Die Meisterschaft ist greifbar nahe für die Handballer der SG Heddesheim. „Jetzt wollen wir den Deckel draufmachen“, sagt Thomas Schmid von der Sportlichen Leitung vor dem heutigen Spiel bei der SG Stutensee-Weingarten. Wenn um 20 Uhr in der Sporthalle des Schulzentrums Blankenloch die Partie angepfiffen wird, dürfte die Halle fest in Heddesheimer Hand sein. Kurzfristig wurde ein Bus gechartert, zahlreiche Anhänger der Nordbadener wollen zudem in Fahrgemeinschaften anreisen. „Ich denke schon, dass wir eine große Unterstützung haben werden“, so Schmid.

Allerdings warnt er vor überzogener Euphorie und tritt auf die Bremse: „Natürlich fahren wir als Tabellenführer dorthin und wissen, dass wir den ersten Matchball haben. Aber wir wissen auch, dass wir in den letzten beiden Spielen nur mit einem Tor gewonnen haben und keine überragende Leistung ablieferten“, erinnert Schmid an das jüngste 27:28 gegen Hockenheim und das 25:24 eine Woche zuvor gegen St. Leon.

Mit Spaß zum Erfolg

„Man merkt deutlich, dass gerade bei unseren jungen Spielern die Anspannung wächst. Ich möchte nicht sagen, dass sie Angst vor der eigenen Courage haben, aber der Druck ist natürlich schon groß. Jeder erwartet, dass wir jetzt mit dem 18. Sieg in Folge den Titel klarmachen“, hofft der Sportliche Leiter, dass heute noch einmal mit Spaß und Freude erfolgreich Handball gespielt wird. Er erhält dabei Zustimmung von Trainer Martin Doll: „Wir haben richtig Bock auf dieses Spiel, wollen Spaß haben und die Punkte holen.“ Dass es zuletzt nur zweimal zu knappen Erfolgen reichte, sieht Doll sogar als Nachweis der Klasse: „Andere Mannschaften hätten solche Spiele verloren, aber wir haben uns die beiden Siege erkämpft.“