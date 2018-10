Heddesheim.Das war deutlich: Die Handballer der SG Heddesheim gerieten bei ihrem Oberliga-Auswärtsspiel bei der SG Köndringen/Teningen mit 16:36 (6:19) gewaltig unter die Räder. „Es war klar, dass es bei der SG brutal schwer würden würde, aber die Deutlichkeit schmerzt uns natürlich schon“, meinte Thomas Schmid von der Sportlichen Leitung der SGH.

Die Entscheidung fiel bereits in der ersten Hälfte der einseitigen Begegnung, als Heddesheim von 3:4 auf 3:15 ins Hintertreffen geriet und so schon früh völlig den Anschluss verlor. Dabei waren es in erster Linie die eigenen Fehler, die ihnen das Genick brachen: 17 ausgelassene Chancen – davon fünf Siebenmeter – und fast ebenso viele technische Fehler spielten dem Drittliga-Absteiger Köndringen/Teningen in die Karten.

Dass Heddesheim zudem die Leistungsträger Philipp Badent, Sandro Pagliara, Martin Geiger und Björn van Marwick verzichten musste und Spielertrainer Martin Doll (Bild) sowie Christian Fendrich angeschlagen in die Partie gingen, darf keine Entschuldigung sein, kann aber sehr wohl die Höhe der Niederlage erklären.

Kein Aufbäumen sichtbar

In der zweiten Hälfte vermisste Doll ein Aufbäumen seiner Mannschaft und will die deutliche Schlappe im Training aufarbeiten. Gleichzeitig ist man sich in Heddesheim aber einig: nach der Manöverkritik muss schnell zur Tagesordnung übergegangen und sich auf das Heimspiel am kommenden Samstag vorbereitet werden: Dann kommt der verlustpunktfreie Tabellenführer HSG Konstanz und vor eigenem Publikum will sich die SGH sich bei aller Qualität des Gegners von einer anderen Seite präsentieren. me

