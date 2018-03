Die ersten zwei Punkte auswärts?

Anzeige

Der Großteil der Buchener Handball-Mannschaften ist an diesem Wochenende auswärts aktiv.

Die Frauen stehen derzeit mit 13:15 Punkten auf einem sehr guten sechsten Rang in der Bezirksliga. Die Mannschaft von Trainer Andreas Hollerbach wird es bei der HSG Lauffen-Neipperg nicht einfach haben, kann aber grundsolide in die Partie gehen und muss sich auf keinen Fall vor dem Favoriten verstecken. Los geht es am Samstag in der Verbandssporthalle Brackenheim um 19.30 Uhr.

Ebenfalls am Samstag, und zwar um 17 Uhr, geht die zweite Mannschaft auf Punktejagd. Sie spielt in Bad Rappenau. Der TSV liegt auf dem vierten Rang und ist gegen den Tabellenachten Bad Rappenau klarer Favorit. Doch die Mannschaft von Uwe Kirchgeßner sollte gewarnt sein, denn die Spiele gegen den TV waren schon immer spannend und sehr intensiv. Ein Erfolg wäre der erste Auswärtssieg des Jahres.