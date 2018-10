Die HG-Devise gegen den Neuling lautet schlicht und einfach: Jetzt oder nie

Die stark gebeutelten Handballer der HG Königshofen/Sachsenflur wollen am kommenden Sonntag ihr erstes Erfolgserlebnis in der Verbandsliga-Saison 181 feiern. Um 17.30 Uhr ist der TV Neuthard zu Gast in der Tauber-Franken-Halle in Königshofen.

Der Aufsteiger ist anständig in die Saison gestartet und steht mit 6:6 Punkten im sicheren Mittelfeld der Tabelle. Zu Beginn der Saison hatten der TV gleich fünf Heimspiele, von denen er drei, zumeist sehr knapp, gewinnen konnten.

Doch auch der TV Neuthard hat, wie die HG, bereits heftige Schlappen kassiert. So verlor der Neuling zum Beispiel gegen die Reserve von Leutershausen mit 11:28. Und in Eggenstein gab es ein ebenfalls depremierendes 14:29. Das sind zwar aktuell die beiden Spitzenmannschaften der Liga, doch zieht die HG durch diese Ergebnisse genau jenen Funken Hoffnung, dass es gegen den Landesliga-Aufsteiger jetzt mit den ersten Punkten der Saison klappen könnte.

Trainer Valentin Okuschko versucht, seine Spieler imm wieder aufzubauen. Während der Woche wird sehr konzentriert gearbeitet. Der HG-Mannschaft fehlt es aktuell allerdings einfach an der nötigen Konstanz.

Es gelingt bisher einfach nicht, über die gesamten 60 Minuten einen guten Handball zu spielen. Von vermeintlich leichten Rückschlägen lässt sich das Team immer wieder komplett aus dem Konzept bringen und macht es so dem Gegner durch einfache Fehler ganz leicht, um davon zu ziehen.

Doch irgendwann muss der berühmte Knoten platzen, denn sonst ist der Zug vom Klassenerhalt früher abgefahren als gedacht. Mit einem Erfolgserlebnis gegen Neuthard soll der Negativlauf nun gestoppt werden.

Bereits am vergangenen Wochenende hat Marius Fischer sein Comeback gefeiert, Luka Bleckmann wird am Wochenende auch wieder spielen können. Eventuell verstärkt man den Kader noch mit dem einen oder anderen Ex-Spieler, deren Erfahrung in der jetzigen Situation sicherlich helfen würde. Von der Breite des Kaders her hat Okuschko alle Möglichkeiten. Es wird jetzt aber auch Zeit, dass die Spieler auch Qualität aufs Parkett bringen. Gelingt dies gegen Neuthard, dann ist ein Sieg möglich. Der und wäre für die kommenden Wochen enorm wertvoll.

Die Mannschaft hofft auf volle Unterstützung von den Rängen. Die wäre gerade in schwieriger Zeit sehr wichtig, denn damit könnte man den den Gästen schon von Beginn an den Wind aus den Segeln nehmen.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 26.10.2018