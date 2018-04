Die HG hat alles selbst in der Hand

Anzeige

Das zweite Verbandsliga-Heimspiel in Folge für die Männer der HG Königshofen/Sachsenflur findet am morgigen Samstag statt. Um 20 Uhr wird das letzte und vielleicht wichtigste Heimspiel in der Saison 2017/18 angepfiffen. Gegner ist dabei der abgeschlagene Tabellenletzte aus Bretten, der in der gesamten Saison bislang gerade mal ein Unentschieden erreichen konnte – das war Tatsächlich ausgerechnet gegen die HG. Im letzten Verbandsligaspiel des Kalenderjahres 2017 blamierten sich die Messestädter in Bretten und retteten damals gerade noch so ein Unentschieden.

Dieses wenig ruhmreiche Spiel ist aber von den Jungs von Trainer Roman Christov längst abgehakt. Jetzt zählt nur noch ein Sieg – und der sollte natürlich in eigener Halle machbar sein. Obwohl die zuletzt gezeigte Leistung wahrlich nicht überragend waren: Gegen den TV Bretten kann die HG Königshofen/Sachsenflur erneut einen riesigen Erfolg feiern. Holen sich die „Jungs in Rot“ die zwei Punkte, dann können sie vom Lokalrivalen aus Dittigheim und Tauberbischofsheim nicht mehr eingeholt werden und hätten die Klasse gehalten. Das Ganze wäre dann gelungen mit der Aufstiegsmannschaft von 2017, ohne einen einzigen Neuzugang, aber mit vielen Personalproblemen über die gesamte Saison.

Der TV Bretten hat sich nach dem Abstieg aus der Badenliga neu formiert und ist mit der SG Sulzfeld/Oberderdingen eine Spielgemeinschaft eingegangen. Die Mannschaft von Trainer Thiemo Faulhaber plant schon lange für die Landesliga, doch noch einmal Spielverderber sein, das wäre für sie natürlich zumindest ein versöhnlicher Abschluss der Saison. Die Männer von Roman Christov sind aufgrund des Hinspiels also gewarnt und sollten den Gegner trotz der miserablen Runde nicht unterschätzen.