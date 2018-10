Die HSG überrascht in Bammental

Bammental – HSG Ditt./TBB 21:25

Dittigheim/Tauberbischofsheim: Biesinger, Gluhak (beide Tor), N. Küpper (3), Mayer (2), T. Keupp (9/davon 2 Strafwürfe), M. Keupp (1), S. Gärtner (2), Ehler (3), Brezina (4), Suihkonen (1), Hartmann, Engert, Leuthold.

Mit einem überraschenden 25:21-Erfolg beim Spitzenreiter TV Bammental erkämpfte sich die HSG Dittigheim/Tauberbischofsheim die ersten Auswärtspunkte der laufenden Saison. Trotz ihrer langen Verletztenliste stellten die „Grün-Weißen“ damit eindrucksvoll unter Beweis, dass sie endgültig in der Landesliga angekommen sind.

Die Mannschaft von Spielertrainer Martin Keupp präsentierte sich in Bammental in starker Verfassung und überzeugte mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung. Vor allem in der Abwehr standen die Gäste über weite Strecken recht sicher und ließen den gegnerischen Angreifern nur wenig Raum zur Entfaltung. Was dennoch aufs Tor durchkam wurde meist Beute der erneut stark agierenden HSG Keeper Mike Biesinger und Chris Gluhak, die sich einmal mehr hervorragend ergänzten.

Im Angriff setzten die Zwillingsbrüder Thomas und Martin Keupp die Akzente. Auch mit einer Manndeckung der beiden konnten die Gastgeber deren Wirkungskreise kaum einengen. Letztlich darf der klare Sieg nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Partie bis in die Schlussminuten hart umkämpft war. Die Gastgeber steckten schließlich nie auf und verlangten der HSG alles ab. Vom Anpfiff weg gaben zunächst die Hausherren die Schlagfrequenz vor und legten schnell auf 3:1 und 4.2 vor. Doch die Gäste ließen sich nicht abschütteln. Binnen weniger Minuten sorgten Tobias Ehler, Niklas Küpper und Florian Brezina mit einem 5:0 Lauf für die erste klare Gästeführung (7:4). Der Tabellenführer schaffte bis zur Pause wieder den Gleichstand zum 13:13. Die Begegnung blieb weiter völlig offen. Nach dem Wechsel gelang der HSG erneut eine Serie von vier Treffern in Folge zum 17:13. Diesen Vorsprung hielten die „Grün-Weißen“ bis Mitte der zweiten Spielhälfte. Anschließend konnten die Gastgeber ihren Rückstand zwar nochmals auf zwei Treffer verkürzen (20:22), aber die Spielgemeinschaft aus Dittigheim und Tauberbischofsheim ließ sich die Butter nicht mehr vom Brot nehmen. Mit dem Tor zum 25:20 war die Partie zugunsten der Taubertäler entschieden. Bammental konnte nur noch auf 21:25 verkürzen. bf

