Die kontinuierliche und intensive Jugendarbeit trägt Früchte

Auch in der kommenden Saison wird der Rimparer Nachwuchs erneut mit zwei Mannschaften in der B- und C-Jugend am Spielbetrieb teilnehmen. Diese qualifizierten sich erneut für die bezirksübergreifende Bezirksoberliga.

„Wir sind auf dem richtigen Weg. Viel Arbeit und viele Baustellen liegen trotzdem noch vor uns. Wenn es uns gelingt weiterhin kontinuierlich die Qualität unserer Arbeit zu steigern sind wir allerdings sehr optimistisch auch in Zukunft Toptalente in Rimpar auszubilden. Dass wir als größter Handball-Verein in Unterfranken auch eine große Verantwortung für die Entwicklung des Handballs in der ganzen Region haben ist uns bewusst. Wir wollen in Zukunft enger mit allen Vereinen zusammen arbeiten um den unterfränkischen Handball zu stärken. Erste Gespräche haben gezeigt, dass viele bereit sind an einem Strang zu ziehen“, so Bastian Krenz von der Abteilungsleitung der Rimparerhandballer.

An die „Erste“ heranführen

Nach der verpassten Qualifikation für die Jugendbundesliga in der A-Jugend soll der ältere Jahrgang der A-Jugend nun kontinuierlich noch intensivierter an den Männerbereich herangeführt werden. Dies sehen die Rimparer durchaus auch als gute Chance, da die Erfahrung der vergangenen Jahre gezeigt hat, dass sich Toptalente auch ohne Jugendbundesliga über die Bayernliga Männer in den Kader der Wölfe arbeiten können.

Mit Felix Karle und Ove Villmann werden in der kommenden Saison zwei Talente aus Tauberbischofsheim in der Rimparer A-Jugend auflaufen. bkr

