Die letzten Spieltage der Saison stecken voller Rechenbeispiele

Die Partie in Heidelsheim hat also für beide Mannschaften noch ihren Reiz. Blickt man zurück auf das Hinspiel in Hardheim, dann kann man sich kaum vorstellen, dass der TV Hardheim in Heidelsheim etwas holen kann. Mit 20 Toren Unterschied sind Hardheims Handballer damals in eigener Halle regelrecht vorgeführt worden. Damit ist wohl schon alles über die Schwere der Aufgabe gesagt.

Überraschungen kann es zwar in der Liga immer wieder mal geben, dass aber ausgerechnet der TVH in Heidelsheim die fehlenden Punkte holen wird, damit rechnen selbst die kühnsten Optimisten nicht. Dennoch werden Hardheims Handballer sich nicht kampflos geschlagen geben und alles versuchen, um am Sonntag das Unmögliche vielleicht doch möglich zu machen.

Wenn Eggenstein sein Heimspiel gegen Birkenau nicht gewinnt, dann hat der TVH bereits eine Woche später gegen Friedrichsfeld seinen nächsten „Matchball“, um den Verbleib in der Liga zu sichern. Sollte der TV Eggenstein seine Siegesserie auch gegen Birkenau fortsetzen können, würde der Abstand allerdings nur noch einen Punkte betragen. Auch Friedrichsfeld und St. Leon haben das rettende Ufer noch nicht erreich, und theoretisch könnte selbst der HSV Hockenheim noch absteigen, da er zunächst noch zwei schwere Spiele vor sich hat und am letzten Spieltag dann beim derzeitigen Tabellenletzten antreten muss.

Viele Rechenbeispiele begleiten die Teams in ihren letzten drei Begegnungen – und damit bleibt die Liga äußerst spannend.

