Die Saison läuft mehr als perfekt

Spitzenspiel in der Bezirksliga des Handballkreises Heilbronn-Franken. Der TSV 1863 Buchen trifft auf die HSG Staufer Bad Wimpfen/Biberach, es wird ein intensives und spannendes Spiel erwartet. Die Herren 2 haben ebenfalls ein Spitzenspiel auf dem Programm und die Damen kämpfen gegen einen direkten Konkurrenten um Punkte.

In der Jugend tritt die Mannschaft von Fabian Nirmaier beim ungeschlagenen Tabellenführer TSV Weinsberg an. Los geht es für die weibliche C-Jugend am Samstag um 14.15 Uhr. Am Sonntag bestreitet die weibliche A-Jugend ihr zweites Saisonspiel, sie sind bei der SV Heilbronn am Leinbach zu Gast. Los geht es dort um 12.15 Uhr.

Nach einem schwachen Spiel am letzten Sonntag gegen den SV Heilbronn, dass man aber trotzdem mit 41:38 gewann, geht es für die männliche A-Jugend des TSV Buchen zum Spitzenspiel nach Obersulm. Gegner dort wird der ebenfalls ungeschlagene TSV Willsbach sein. In der vergangenen Saison hatte der TSV Willsbach die Buchener klar im Griff. Los geht es zu diesem Spitzenspiel am Sonntag um 14 Uhr. Die Damenmannschaft ist nach dem vergangenen Sieg gegen die HC Staufer Bad Wimpfen guter Dinge auch in Neuenstadt an der Kocher zu bestehen. Die Schwaben liegen mit 2:12 Punkten im unteren Tabellenbereich. Die Odenwälder Damen haben ein ausgeglichenes Punktekonto und liegen auf Rang 6. Los geht es in der Helmbundhalle um 19 Uhr.

Nun kommen wir zurück zu den Spitzenspielen unsere beiden männlichen Seniorenmannschaften. Der TSV Buchen 2 liegt mit 12:0 Punkten auf Tabellenplatz zwei, ihr Gegner aus Bad Wimpfen hat ein Spiel mehr und liegt mit 14:0 Punkten auf Rang 1. Beide Mannschaften sind somit noch ungeschlagen, doch für die Spieler des TSV liegt die Favoritenrolle bei den Schwaben, denn sie sind daheim eine Macht und lassen dort so gut wie nie Punkte liegen. Los geht es zu diesem Krimi um 15 Uhr.

Ab 19 Uhr geht es in der Stauferhalle Bad Wimpfen zum zweiten Mal heiß her. In der Bezirksliga stehen sich zwei weitere Kandidaten für das obere Tabellendrittel gegenüber. Am Anfang der Saison 2018/19 war die HSG Bad Wimpfen/Biberach klarer Favorit für den Aufstieg, doch die Bären aus Bad Wimpfen mussten schon zwei Niederlagen und ein Unentschieden auf ihre Brust schreiben. Allein die Niederlage am vergangenen Samstag gegen die TSG Heilbronn war eine Riesenüberraschung, mit 9:5 Punkten liegt die HSG „nur“ auf Rang 4.

Dritter in der Tabelle

Für die Mannschaft von Sebastian Wiener läuft die Saison mehr als perfekt. Mit 10:4 Punkten liegt man auf einem guten dritten Tabellenplatz und möchte auch am Ende im oberen Tabellenbereich stehen. Nach dem deutlichen Heimerfolg gegen den SV Heilbronn will man den Schwung mit in die Kurstadt nehmen und dort für rechtes Aufsehen sorgen. Auch in diesem Spiel ist die Favoritenrolle klar bei den Gastgebern, doch das soll die Odenwälder nicht hindern die Punkte mit in die Bleckerstadt Buchen zu nehmen. Das Spiel am Samstag beginnt um 19 Uhr.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 17.11.2018