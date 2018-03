Die Wölfe dürfen wieder Höhenluft schnuppern

Anzeige

Dass es dennoch recht knapp zuging, war zum einen der Tatsache zuzuschreiben, dass auch die Gäste mit Frederik Lüpke jemanden zwischen den Pfosten hatten, der sein Handwerk verstand, und eben jener Tobias Schwolow in vielen entscheidenden Situationen die Verantwortung übernahm und so ziemlich nach Belieben einnetzen konnte. Jedenfalls gab das Team von Trainer Christian Köhrmann nie auf, etwas, das auch seinem Kollegen, Matthias Obinger, einigen Respekt abnötigte. Im Gegenteil, immer wieder kämpfte es sich heran, hatte neun Minuten vor dem Ende die Chance, auszugleichen und damit vielleicht das Spiel sogar zu drehen, scheiterte da aber wieder am herausragenden Rimparer Schlussmann, der so letztlich doch zum Siegesgarant wurde.

Dabei lief bei den Wölfen eigentlich so ziemlich alles nach Plan. Mit 0:1 und 4:5 lag das Team ur zwei Mal hinten, Für den Rest des Spiels hatten sie stets die Nase vorn. Diesen Umstand sah der Gästetrainer als einen psychologischen Knackpunkt an.

Im Angriff hatte Rimpar erneut einige Probleme, den richtigen Zug zum Tor zu finden. Lediglich Benedikt Brielmeier hielt mit einigen spektakulären Fernwürfen die Erfolgsquote des Rückraums im Normalmaß.

Nach dem denkbar knappen Halbzeitstand von 11:10 kam die Mannschaft von Trainer Obinger mit der klaren Zielsetzung aus der Kabine, das Spiel nun noch besser in den Griff zu bekommen. Das gelang zwar nur bedingt, denn Tobias Schwolow durfte immer noch nach Belieben einnetzen, aber man konnte sich doch schrittweise etwas mehr absetzen und hielt den Torabstand über weite Strecken bei drei Treffern. Hier wurde dann deutlich, warum Rimpar an diesem Tag einfach die bessere Mannschaft war. Es ist die Breite des Kaders, die in ein solches Spiel erfolgsbringend eingreifen kann. Während sich am Ende bei den Gästen gerade einmal fünf Spieler in die Torschützenliste eintragen konnten, waren es auf Seiten der Gastgeber elf der zwölf eingesetzten Feldakteure.

Bemerkenswert auch der erneute Auftritt von Juniorennationalspieler Patrick Gempp am Kreis, der nahtlos an seine überragenden Partien der letzten Wochen anknüpfte, sich trotz seiner doch recht schweren Knieverletzung durchbiss und schließlich drei Tore in die Liste eintragen durfte.

So wurde es dann doch noch ein recht souveräner Auftritt der Wölfe, den die fast 2000 Zuschauer nach dem 30:24 durch Spielmacher Patrick Schmidt drei Sekunden vor dem Ende bejubeln durften. Trainer Obinger war zu Recht stolz auf sein Team, das vor der harten Bewährungsprobe beim Tabellenführer BHC am nächsten Wochenende erst einmal auf dem vierten Tabellenplatz Höhenluft schöpfen darf. djk

