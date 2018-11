Die Wölfe heulen im Erzgebirge

Der wenn auch knappe, so doch immens wichtige 29:28-Heimsieg gegen den TuS Nettelstedt-Lübbecke ist in den Köpfen der Rimparer Wölfe noch wach. Hoffentlich, denn: Der neue Schwung aus der Partie soll jetzt mit auf die Reise ins Erzgebirge gehen. Dort trifft die fränkische DJK auf den EHV Aue. Der Gastgeber rangiert im Moment auf Tabellenplatz zehn, und die Soll-und-Haben-Bilanz ist ausgeglichener als die der anreisenden Gäste. Die werden im Handballtempel im Osten des Landes, wo es erfahrungsgemäß immer kämpferisch zugeht, keinen leichten Stand haben. Die Wölfe um Trainer Michael Obinger wollen natürlich gegen Favorit Aue vollen Einsatz zeigen. Anpfiff in der Erzgebirgshalle ist morgen um 18 Uhr. cls

