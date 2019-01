Dieses Mal gehörten dem TVH die Schlussminuten

Knielingen – TV Hardheim 24:24

Hardheim: C. Bauer, C. Ernst (beide Tor), S. Hefner (3), L. Schneider (4), P. Steinbach (3), L. Hönninger, J. Huspenina (5/3), M. Käflein (5), J. Erbacher, P. Ohlhaut, R. Steinbach (4), T. Withopf, P. Pahl.

Mit einem Punkt im Gepäck kehrte der TV Hardheim von seinem Badenliga-Auswärtsspiel in Knielingen zurück. Damit hat der TVH zumindest einen Punkt zum rettenden Ufer aufgeholt hat. In einer spannenden Partie mit ständig wechselnder Führung wurde am Ende diesmal der TVH für seine kämpferische Leistung belohnt und ergatterte in den Schlusssekunden mit dem Treffer von Lukas Schneider zum 24:24 diesen wichtigen Punkt.

Zu Beginn der Partie sah es allerdings nicht danach aus, dass die Gäste in Knielingen etwas mitnehmen können, da man den Start total verschlafen hatte und nach knapp fünf Minuten mit vier Toren im Hintertreffen war. Umso ausgeschlafener war danach allerdings Silas Hefner, der mit zwei Treffern das Ergebnis ins rechte Licht rückte und Marek Käflein einen weiteren Treffer zum 3:4 folgen ließ. Damit waren jetzt auch die Gäste im Spiel, die allerdings in den Folgeminuten abermals einem Drei-Tore-Rückstand hinterherlaufen mussten. Auch diesen Rückstand steckten die Gäste weg und spätestens beim 11:11-Ausgleich verspürte man beim TVH, das hier durchaus etwas zu holen war. Jannik Huspenina und Robin Steinbach trefen sogar zur 15:13-Halbzeitführung für die Gäste.

Bereits in den ersten Minuten der zweiten Hälfte war der knappe Vorsprung allerdings wieder aufgebraucht und mit dem Treffer des überragenden Sven Walther auf Knielinger Seite schien der Trend dann doch wieder in die andere Richtung zu gehen. Dies untermauerte schließlich auch Knielingens 20. Treffer durch Benjamin Borrmann zum Spielstand von 20:17. Nachdem im Anschluss Jannik Huspenina vom Siebenmeterstrich scheiterte, schien Hardheims Niederlage einmal mehr besiegelt zu sein.

Lukas Schneider macht Ausgleich

Allerdings waren zu diesem Zeitpunkt noch 15 Minuten zu spielen und die Gäste besannen sich jetzt immer mehr auf ihren unbändigen Kampfeswillen. Mit den beiden Treffern von Marek Käflein und Robin Steinbach war der TVH wieder in Reichweite und damit waren auch bereits die spannenden letzten zehn Minuten eingeleitet. Mit seinem elften Treffer traf Sven Walther zum 23:20, dem Steinbach erneut den Anschlusstreffer folgen ließ, während auf der Gegenseite Benjamin Borrmann den Drei-Tore-Abstand wieder herstellte.

Selbst in dieser nahezu ausweglosen Situation kämpfte der TVH weiter und war nach den Treffern von Käflein und Huspenina bis auf einen Treffer dran. 30 Sekunden vor Schluss nahm TVH-Coach Karlheinz Pauler noch eine Auszeit, um den finalen Angriff zu besprechen. Lukas Schneider hatte die Vorgaben seines Trainers schließlich in die Tat umgesetzt und erzielte drei Sekunden vor Ende den verdienten Ausgleich zum 24:24. Und während wie so oft in den zurückliegenden Spielen der Gegner das bessere Ende für sich hatte, feierte diesmal der TVH das Unentschieden wie einen Sieg. k.n.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 28.01.2019