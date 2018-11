Dieses Mal hat’s gereicht

Rhein Vikings – DJK Rimpar 20:21

Düsseldorf: Bozic, Moldrup (beide Tor), Gipperich (2 Tore), Hosse (3/davon 3 Siebenmeter), Artmann, Pöter (9), Kozlina, Weis, Johnnen, Coric (2), Handschke, Bahn, Predragovic (3), Oelze (1), Middell. Rimpar: Brustmann (Tor), Böhm, Schmidt (3), Gempp (1), Kaufmann (3), Siegler (3), Meyer, Bauer, Schulz (1), Backs, Brielmeier (3/2), Herth (2), Sauer (5/1). Zuschauer: 721.

Mehrfach hatten die „Wölfe“ der DJK Rimpar in den letzten Wochen ihre Zweitliga-Partien in der so genannten Crunch-Time unglücklich verloren. Im sicherlich richtungsweisenden Kellerduell bei den Rhein Vikings im Düsseldorfer „Castello“ drehte das Team von Trainer Matthias Obinger den Spieß nun um. Zwar wurde es am Ende nach zwischenzeitlicher klarer Führung wieder einmal eng, doch dieses Mal retteten die „Wölfe“ gegen das Tabellenschlusslicht einen knappen Vorsprung ins Ziel. Fünf Minuten vor Schluss hatte Rimpar allerdings noch mit 21:16 geführt, dann aber keinen einzigen Treffer mehr erzielt

Die Gäste starteten hervorragend. Das Team wirkte sehr konzentriert und führte nach 22 Minuten mit 12:5, wobei Keeper Max Brustmann erneut eine Glanzleistung zeigte.

Doch danach riss irgendwie der Faden. In den folgenden 38 Minuten warfen die Unterfranken gerade einmal noch neun Treffer. Da war es natürlich nicht verwunderlich, dass die Düsseldorfer den Rückstand Tor um Tor verkürzten. Ein Grund dafür lag sicherlich in der Tatsache, dass Abwehrchef Patrick Gempp kurz nach der Pause wegen der dritten Zeitstrafe die Rote Karte erhalten hatte.

Mit dem Sieg haben die Rimparer zumindest vorerst die Abstiegsränge wieder verlassen. Am gestrigen Sonntag stand noch das Duell gegen den Tabellenführer Coburg auf dem Programm (wir werden noch ausführlich berichten). red

© Fränkische Nachrichten, Montag, 12.11.2018