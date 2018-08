DJK Rimpar als einziger Zweitligist weiter

TVB Stuttgart – DJK Rimpar 26:29

Rimpar: Brustmann, Wieser (beide Tor), Böhm (1 Tor), Gempp (1), Schmidt (3), Kaufmann (5), Siegler (3), Meyer, Bauer (3), Schulz (2), Backs (3), Brielmeier (1), Herth (6/davon 3 Siebenmeter), Sauer (1).

HN-Horkheim – DJK Rimpar 23:25

Rimpar: Brustmann (Tor), Böhm (3), Gempp (2), Schmidt (3), Kaufmann (3), Siegler (3), Meyer (1), Bauer, Schulz, Backs (3), Brielmeier, Herth (6/3), Sauer (1).

15 Handball-Bundesligisten haben sich in den insgesamt 16 Vorrunden-„Turnieren“ durchgesetzt und sich für das Achtelfinale des DHB-Pokals qualifiziert. Einziger Zweitligist in der Runde der letzten 16 ist die DJK Rimpar Wölfe, die sich fast sensationell beim Viererturnier in der Stauwehrhalle in Heilbronn-Horkheim durchgesetzt hat.

Fast sensationell war der Auftritt der „Wölfe“ aus Rimpar schon allein deshalb, weil sie in der ersten Runde den Bundesligisten TVB Stuttgart (mit Johannes Bitter, dem Weltmeister von 2007 im Tor) aus dem Turnier kegelten. 29:26 hieß es nach spannenden 60 Minuten für den Außenseiter, der dann am nächsten Tag als Favorit in das Finale gegen Drittligist TSB Heilbronn-Horkheim ging. Der Turnier-Gastgeber hatte sich zuvor gegen seinen Liga-Konkurrenten HG Oftersheim-Schwetzingen mit 28:26 durchgesetzt. Im Finale um den Einzug ins DHB-Achtelfinale leistete das Team aus Heilbronn den Rimparern zwar erbitterten Widerstand, konnten aber den Sieg der Unterfranken nicht verhindern. Damit hat Rimpar erstmals im DHB-Pokal das Achtelfinale erreicht. Stattfinden wird die Runde der letzten 16 am Wochenende 16./17. Oktober. Die Auslosung erfolgt am morgigen Mittwoch. Dass „Wölfe“-Geschäftsführer Roland Sauer auf einen namhaften Gegner hofft, der die Würzburger s.Oliver-Arena komplett füllt und dem Verein so eine schöne Zusatzeinnahme beschert, muss nicht extra betont werden.

Besonders für die Leistung gegen Stuttgart gab es von Trainer Matthias Obinger ein dickes Lob. „Unsere Abwehr war vor allem in der ersten Hälfte exzellent“. Sein Stuttgarter Gegenüber Jürgen Schweikhardt gab unumwunden zu, dass „sein Team einen richtig schlechten Tag erwischt hatte, während Rimpar alles richtig gut machte.“

Stuttgarts WM-Keeper „Jogi“ Bitter gestand nach Spielschluss ein: „Es ist aus unserer Sicht traurig, das sagen zu müssen, aber Rimpar hat das Spiel dominiert, von Anfang an an sich gerissen und uns damit den Schneid abgekauft.

In den vergangenen drei Jahren war Rimpar im Vorrundenturnier jeweils an Frisch Auf Göppingen gescheitert. Die Punktspielrunde beginnt für die „Wölfe“ am Freitag bei TuSEM Essen. ivp

