Dojcak-Sieben läuft hinterher

Heddesheim.Branko Dojcak hatte im Vorfeld eindringlich vor dem Gegner gewarnt – und er wurde bestätigt: Der Trainer des Frauenhandball-Badenligisten SG Heddesheim musste die Überlegenheit der TSG Wiesloch akzeptieren. „Das ist eine sehr gute Mannschaft, aber wir haben auch wieder nicht unsere beste Leistung gezeigt“, so Dojcak nach der 21:25 (8:15)-Niederlage.

Bei den Heddesheimerinnen war es wie so oft in den letzten Wochen: Im Angriff fehlte die Durchschlagskraft und die Kaltschnäuzigkeit im Abschluss. So lief die SGH nach 22. Minuten schon einem 3:9-Rückstand hinterher, wobei alle drei Treffer Celine Marek markierte. In der Folge mühte sich die Dojcak-Sieben zwar um den Anschluss, lief aber immer mindestens fünf Toren hinterher, beim 13:22 (49.) wurde es kurzzeitig sogar richtig deutlich. „Wir sind noch nicht da, wo wir hinwollen“, gibt Dojcak zu und meint damit neben der Durchschlagskraft im Angriff in erster Linie auch die Konstanz im Spiel.

Rintheim – Viernheim 24:26

Zwei grundverschiedene Hälften lieferte Viernheim in fremder Halle ab: Beim 2:11 (18.) setzte niemand mehr auch nur einen Pfifferling auf den TSV Amicitia, bei Franziska Matthias’ Treffer zum 24:26 vier Sekunden vor dem Ende kannte dann der Jubel keine Grenzen. Lange fand das Team von Trainer Matthias Kolander in der Deckung keinen Zugriff auf die Gastgeberinnen und war selbst offensiv zu wenig konsequent. Immer wieder schlichen sich Fehler ein, was Rintheim in die Karten spielte. Erst nach dem 9:16 zur Pause ging ein Ruck durch die Viernheimer Mannschaft.

Beim 20:22 (46.) war wieder alles drin, beim 23:23 durch Tamara Mohr der Ausgleich hergestellt (55.) und in den Schlussminuten hatte der TSV Amicitia den längeren Atem und nahm tatsächlich noch die bereits verloren geglaubten Punkte mit.

Königsh./S. – Schriesheim 18:17

Ohne ihre Spielmacherin und Torjägerin Sabrina Matthes verkaufte sich Schriesheim im Taubertal teuer und hatte beim 14:10 (37.) alle Trümpfe in der Hand. Doch dann machte sich auch der ausgedünnte Kader bemerkbar: Königshofen konterte, ging beim 16:15 (56.) erstmals in Führung. Zweimal noch konnte Schriesheim danach ausgleichen, ehe die HG mit dem 18:17 80 Sekunden vor dem Ende den schmeichelhaften Sieg sicherte. me

