Dojcak warnt vor Rintheim

Heddesheim.Mit einem Mini-Programm starten die Handballer der Region an diesem Wochenende ins neue Jahr: Die Frauen der HSG Mannheim sind morgen ab 16.45 Uhr beim TSV Bönnigheim (8.) gefordert und wollen sich mit einem Auswärtserfolg vom vorletzten Tabellenplatz um einen, vielleicht sogar zwei Ränge verbessern.

Deutlich besser steht die SG Heddesheim in der Frauen-Badenliga da: Das Team von Trainer Branko Dojcak ist als Vierter mit 14:6 Punkten dem Spitzenreiter Viernheim (20:4) und dem Zweiten Saase (20:6) noch auf den Fersen. Doch Dojcak warnt eindringlich vor dem morgigen Gastspiel (15.45 Uhr) beim Tabellenneunten TSV Rintheim: „Ich habe diese Mannschaft unlängst beobachtet. Das ist ein richtig gutes Team.“ Zudem verweist der Trainer darauf, dass die Rintheimerinnen auch schon Viernheim mächtig ärgerten: „Sie hatten schon 20:14 geführt, verloren dann knapp mit 24:26. Das sollte Warnung genug für uns sein“, so Dojcak. Personell sieht esgut aus, lediglich hinter Eva Hildebrand steht ein Fragezeichen me

