Doll krönt seine Leistung

Heddesheim.Große Erleichterung bei der SG Heddesheim: Die Oberliga-Handballer um Spielertrainer Martin Doll haben das Kellerduell beim SV Remshalden mit 24:22 (10:12) gewonnen. „Uns ist allen klar, dass dieser Erfolg von ganz großer Bedeutung war“, atmete auch Thomas Schmid von der Sportlichen Leitung der SGH kräftig durch.

Von Beginn an entwickelte sich das erwartete Kampfspiel. Beide Seiten schenkten sich nichts, leisteten sich zwar viele technische Fehler, aber die Partie lebte von den Emotionen und der Spannung. In der ersten und auch weit in den zweiten Spielabschnitt hinein war Remshalden vorne, aber Heddesheim hielt dagegen. Nach dem 11:14 (34.) gelang wieder der 14:15-Anschlusstreffer (40.) und nach dem 15:17 beim 17:17 (44.) erstmals seit dem 5:5 wieder der Ausgleich. Doch die Gastgeber konterten noch einmal, führten zwölf Minuten vor dem Ende 20:17.

Daraufhin nahm Doll noch einmal eine Auszeit, stellte sein Team für die entscheidende Phase neu ein – mit Erfolg: Ein Dreierpack brachte den 20:20-Ausgleich und nach dem 20:21 brachten Neuzugang Christopher Hindrich, Lukas Braun und Doll die SGH mit 23:21 in Führung (58.). Remshalden gelang nur noch der Anschlusstreffer, ehe Doll seine überragende Leistung mit dem Treffer zum 24:22-Endstand krönte. me

