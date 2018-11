Dramatischer HSG-Einbruch

Mannheim.Nur eine Hälfte lang waren die Oberliga-Handballerinnen der HSG Mannheim im Heimspiel gegen den TuS Steißlingen auf Augenhöhe. Nach einer völlig verkorksten zweiten Hälfte unterlag das Team von Trainer Peter Jano mit 22:31 (13:12). „Schade, dass wir nur 30 Minuten lang richtigen Handball spielen. Die zweite Hälfte heute war nicht Oberliga-tauglich“, fand der Coach der Seckenheimerinnen deutliche Worte. Das Abrutschen auf den vorletzten Tabellenplatz und magere 7:15 Punkte sind ein deutliches Signal, dass die HSG in dieser Runde ungewohnt kleine Brötchen backen muss.

In der ersten Hälfte legte Mannheim meist knapp vor, geriet dann aber unmittelbar nach dem Seitenwechsel nach einem 0:5-Lauf mit 13:17 ins Hintertreffen (36.). Jano reagierte mit einer Auszeit, seine HSG verkürzte auf 16:17 (40.), was sich aber als Strohfeuer entpuppte. Steißlingen nutzte die sich häufenden Fehler der Gastgeberinnen eiskalt aus und zog über 22:17 (47.) auf 20:20 (57.) davon. Erschreckend: Die Mannheimerinnen wirkten teils ratlos und verunsichert. me

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 27.11.2018