Drei-Tore-Führung zu wenig

Viernheim.Der Favorit gab sich keine Blöße: Im Derby der Frauenhandball-Badenliga setzte sich am Sonntagabend der TSV Amicitia Viernheim mit 29:22 (15:12) gegen den TV Schriesheim durch, der noch immer auf den ersten Punktgewinn wartet. Viernheim hat sich indes mit 6:2 Zählern hinter der Spitzengruppe auf Rang vier eingeordnet.

Sieg-Garantin bei den Südhessinnen war diesmal Anna Elfner, die mit 14 Treffern aufwartete und von der Schriesheimer Deckung nie zu stoppen war. Nur in der Anfangsphase tat sich der TSV Amicitia etwas schwer, aber nach dem 7:6 erhöhte das Team von Trainer Matthias Kolander auf 12:8 und nach dem 15:12 zur Pause wurde es dann schnell deutlich: Als Julia Fischer zum 20:14 (40.) traf, waren die Weichen auf Sieg gestellt und mit Anna Elfners Treffer zum 26:16 (50.) war die Messe gelesen.

Ausschlaggebend für den letztlich klaren Sieg der Gastgeberinnen: Nachdem in Hälfte eins noch zahlreiche Chancen ausgelassen wurden, stimmte die Verwertung im zweiten Abschnitt. Dass Vanessa Reinhard zudem vier Schriesheimer Strafwürfe entschärfte, trug seinen Teil zum Heimsieg bei.

„Wir haben in der zweiten Hälfte dann auch noch munter durchgewechselt, was aber unserem Spielfluss keinen Abbruch tat. Es lief richtig gut“, meinte Kolander. Nur eine Sache passte nicht zum ansonsten rundum gelungenen Abend: Lara Günther verletzte sich im zweiten Abschnitt. „Das sah nicht gut aus“, so der TSV-Amicitia-Trainer. Eine genaue Diagnose der Verletzung steht allerdings noch aus.

HG Saase – HG Oft./Schwetz. 32:32

Das Spitzenspiel der Frauenhandball-Badenliga hatte keinen Sieger, auch wenn sich die junge Mannschaft der HG Saase die zwei Punkte verdient gehabt hätte. Mit 32:29 führte das Team von Trainer Carsten Sender drei Minuten vor dem Ende, dann fehlten aber die nötige Cleverness und ein Quäntchen Glück: Erst traf der Aufstiegskandidat Oftersheim/Schwetzingen zum 32:29, dann kassierte Maureen Merkel eine Rote Karte und den fälligen Siebenmeter verwandelten die Gäste zum 32:31-Anschluss. Als noch 90 Sekunden auf der Uhr waren, die gleiche Konstellation: Jessica Ganshorn foulte, kassierte eine Zeitstrafe und die Gäste durften an die Siebenmeterlinie – 32:32. Der letzte Angriff Saases brachte nichts mehr ein, so dass es beim Remis blieb.

„Das ist für uns kein Beinbruch“, meinte Sender im Anschluss, der mit einigen Schiedsrichterentscheidungen nicht ganz einverstanden war. „Wir haben uns aber dennoch immer auf unsere eigene Leistung konzentriert. Es ist nur schade, dass wir uns am Ende leider nicht belohnen konnten.“ me

