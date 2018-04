Duell der HSG gegen die TSG Plankstadt gleicht „David gegen Goliath“

Anzeige

Beim überraschenden Erfolg im letzten Auswärtsspiel in Ettlingen/Bruchhausen hat die HSG Dittigheim/Tauberbischofsheim eindrucksvoll gezeigt, wozu sie fähig ist. Umso ärgerlicher bleiben die zuvor erlittenen unnötigen Niederlagen gegen Malsch und Langensteinbach. Die Mannschaft sitzt weiter auf einem Abstiegsplatz fest, doch ist trotz der prekären Situation ist der Blick weiter nach vorne gerichtet.

Am Samstag, um 19.30 Uhr, erwartet die HSG in der Grünewaldhalle mit dem Spitzenteam TSG Plankstadt nun einen ganz dicken Brocken. Bei einem Blick auf die Tabellensituation wird schnell klar, dass die Gäste die klare Favoritenrolle innehaben. Das Team aus dem Rhein-Neckar-Kreis zeigte über die gesamte Saison konstant starke Leistungen und führt aktuell mit 37:7-Punkten die Tabelle an. Damit bleibt die TSG in der Verbandsliga weiterhin einer der ersten Anwärter auf die Meisterschaft.

Doch das Kopf an Kopf Rennen an der Tabellenspitze ist noch nicht entschieden: Die Konkurrenten Dossenheim (34:10 Punkte) und vor allem der TSV Rot (36:8) warten nur auf einen Ausrutscher des Spitzenreiters. Entsprechend konzentriert werden die Gäste das Spiel in Tauberbischofsheim angehen – schließlich wollen sie nicht ausgerechnet bei einem Abstiegskandidaten eine überraschende Niederlage riskieren.