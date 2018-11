Ein Befreiungsschlägchen

Mannheim.Die Erleichterung war zum Greifen: Die Oberliga-Handballerinnen der HSG Mannheim haben ihren ersten Heimsieg der Saison gefeiert, in der Richard-Möll-Halle setzten sie sich mit 31:26 (19:10) gegen den VfL Waiblingen II durch. „Das war natürlich enorm wichtig“, sagte HSG-Trainer Peter Jano nach der Schlusssirene, schob aber nach: „Wir haben noch viel zu tun, müssen konzentriert weiterarbeiten.“

Von einem Befreiungsschlag wollte der erfahrene Coach nicht sprechen: „Wir hängen jetzt nicht ganz hinten drin, haben zwei wichtige Punkte. Aber wir sind noch nicht im Mittelfeld angekommen“, sieht er die 6:12 Punkte und Tabellenplatz elf als alles andere als befriedigend an. Er weiß aber, woran es liegt, dass man deutlich hinter den eigenen Erwartungen – ein Platz im vorderen Drittel war das Ziel – zurückhinkt: „Wir hatten immer wieder Ausfälle, dann wurde die Verunsicherung immer größer. Wenn man erst im November sein erstes Heimspiel gewinnt, spricht das Bände.“

Starke erste Halbzeit

Auch gegen den direkten Konkurrenten Waiblingen – der Drittliga-Absteiger ist mit 3:13 Zählern Tabellenletzter – sah Jano viele Höhen und Tiefen im Spiel seiner Mannschaft. Mit der ersten Hälfte war er sehr zufrieden: „Das waren die besten 30 Minuten in dieser Saison“, lobte er, kritisierte dann aber gleichzeitig den Einbruch nach der Pause: „Da hatten wir eine Phase, in der wir hektisch wurden und viele Fehler machten. Aber ein Spiel dauert 60 Minuten und wir müssen dahin kommen, dass wir mehr Konstanz zeigen.“

In den ersten 30 Minuten trumpfte besonders die linke Angriffsseite der HSG groß auf: Nathalie Schützdeller und Nadine Titze waren kaum zu stoppen und hatten maßgeblichen Anteil daran, dass ihre Mannschaft sich über 9:4 (14.) und 14:5 (20.) eine 19:10-Pausenführung erspielte. Allerdings leisteten sich die Gäste auch viele technische Fehler und Fehlpässe und fanden gegen die offensiv ausgerichtete Mannheimer Deckung kaum ein Mittel. „Wenn wir so spielen wie in dieser ersten Hälfte, werden wir auch noch öfter gewinnen“, unterstrich Jano.

Nach dem Seitenwechsel erhöhte Anke Schalk gleich auf 20:10, doch dann schlichen sich wieder Fehler ins HSG-Spiel ein, die von Waiblingen eiskalt bestraft wurden. „Der VfL ist keine schlechte Mannschaft. Da darf man nicht nachlassen“, ärgerte sich Peter Jano, dass die Gäste bis auf 22:24 (49.) herankamen.

Immerhin behielt Torhüterin Stella Gudenau kühlen Kopf, zeigte ganz wichtige Paraden und verhinderte, dass Waiblingen weiter verkürzte. In der Schlussphase ging den Gästen, die einen sehr dezimierten Kader hatten, etwas die Luft aus, so dass die Seckenheimerinnen sich über 28:23 (54.) einen unterm Strich verdienten 31:26-Erfolg sicherten. „Diesen Sieg müssen wir als Motivation in die nächsten Trainingseinheiten und das nächste Spiel gegen Heidelsheim mitnehmen“, atmete Jano kräftig durch.

