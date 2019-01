Ein echter Favorit im Landesliga-Derby ist nicht auszumachen

Nach fünfwöchiger Spielpause geht es für die HSG Dittigheim/Tauberbischofsheim endlich wieder im Ligabetrieb weiter. Gleich zum Auftakt kommt es dabei morgen um 20 Uhr beim TV Mosbach zu einem echten Knaller. Beide Teams liegen im Titelkampf aussichtsreich im Rennen. Die Gäste reisen mit 17:7 Punkten im Gepäck als Zweitplatzierter ins Neckartal, Mosbach steht aktuell mit 15:7 Zählern auf Rang vier. Allerdings täuscht das Tabellenbild etwas, da die Teams unterschiedlich viele Spiele ausgetragen haben. Ein Favorit für das Spitzenspiel ist nicht auszumachen. Vielleicht spricht das Heimrecht für die Gastgeber. Doch die Neckartäler zeigten auch vor eigener Kulisse Nerven und verloren nicht nur gegen Tabellenführer Malschenberg mit 19:27 Toren deutlich. Überraschend mussten sie am letzten Spieltag auch Schlusslicht SV Waldhof Mannheim beide Punkte überlassen. Allerdings darf diese Niederlage nicht überbewertet werden. Gegen die HSG wird Mosbach sicher ein anderes Gesicht zeigen. Über Sieg oder Niederlage wird wohl die jeweilige Tagesform entscheiden.

Beide Kontrahenten standen sich in dieser Saison bereits zwei Mal gegenüber. Beim Qualifikationsturnier um den Kreispokal Anfang September in Lauda hatte die HSG knapp die Nase vorn. Im Hinspiel der laufenden Landesligarunde sahen die Zuschauer in der Grünewaldhalle in Tauberbischofsheim ein kampfbetontes, spannendes Match auf Augenhöhe.

Vorteilhaft könnte sich für die HSG jetzt die lange Spielpause auswirken. Die angeschlagenen Spieler hatten Zeit, ihre Verletzungen auszukurieren und zu regenerieren. So kann Trainer Martin Keupp gegen Mosbach personell aus dem Vollen schöpfen. Mit dabei ist auf alle Fälle wieder Alexander Bitsch, der nach einer schweren Verletzung seit dem zweiten Spieltag pausieren musste.

Großes Pech klebte den „Grün-Weißen“ in ihren letzten beiden Auswärtsspielen an den Fingern. Sowohl bei Spitzenreiter Malschenberg als auch in Brühl verlor das Team mit einem Tor Differenz. Die Mannschaft von Trainer Keupp hat diese unnötigen Niederlagen längst verarbeitet. Sie traut sich durchaus zu, auch von dort etwas Zählbares mit nach Hause zu nehmen. bf

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 25.01.2019