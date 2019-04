Ein letztes Mal Verbandsliga

Das letzte Spiel in der Verbandsligarunde 2018/19 bestreitet die HG Königshofen/Sachsenflur in der Sporthalle Lauda am Sonntag parallel zu allen anderen Spielen um 18 Uhr gegen den TV Eggenstein. Für den TV Eggenstein geht es um nichts mehr, er steht auf dem 8. Tabellenplatz. In der Sporthalle Lauda ist absolutes Harzverbot, und so wird es ein Heimspiel, das nicht wirklich eines ist. Die Planungen für die Landesligasaison 2019/20 laufen schon. Der erste Neuzugang ist Konstantin Kaiser. Mit weiteren Spielern sei die HG im Gespräch. aber aber es gebe noch keine Zusagen. Der Spielerkader wird zum Großteil bestehen bleiben.

Der Abgang von Dennis Meyer reißt ein großes Loch im Rückraum und in der Abwehr. Mit Artur Sander verliert die HG Königshofen/Sachsenflur an Hardheim einen guten Torhüter. sr

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 26.04.2019