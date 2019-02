Ein Treffen von besonderer Bedeutung

Im ersten Heimspiel des neuen Jahres trifft der TV Hardheim am Samstagabend auf die Spielgemeinschaft Oftersheim/Schwetzingen II und möchte dabei seine Aufholjagd um wichtige Punkte für den Klassenerhalt in der Handball-Badenliga fortsetzen. Einen Zähler hat die Mannschaft von Trainer Karlheinz Pauler bereits im Auftaktspiel in Knielingen ergattert. Dieser Punkt sollte der Mannschaft Mut machen, um dem drohenden Abstieg zu entgehen.

Vier Punkte Rückstand sind es nach dem jüngsten Spieltag auf den HSV Hockenheim, der mit in den Abstiegskampf involviert ist, derzeit allerdings noch ein ganz gutes Polster gegenüber dem TVH hat. Bei entsprechenden Ergebnissen könnte der TVH den Rückstand bereits am Wochenende bis auf zwei Punkte verkürzen, vorausgesetzt, man gewinnt die Heimpartie gegen den Tabellenzwölften aus Oftersheim und Hockenheim patzt zuhause gegen den Tabellenvierten Heidelsheim/Helmsheim.

Der Fokus von Trainer Karlheinz Pauler ist zunächst einmal auf die Partie gegen Oftersheim/Schwetzingen gerichtet, die unbedingt gewonnen werden muss, um dem Ziel Klassenerhalt wieder ein kleines Stück näher zu kommen. Für die Gäste aus Oftersheim ist diese Partie auch nicht unwichtig, da man selbst noch den einen oder anderen Punkt ergattern sollte, um nicht selbst in Abstiegsnöte zu geraten. Der Sechs-Punkte-Vorsprung auf den TVH könnte schnell aufgebraucht sein, und damit kommt dem Treffen eine ganz besondere Bedeutung zu.

Im Hinspiel schlug sich der TVH wie so oft sehr tapfer, war auf Augenhöhe mit dem Gegner musste einmal mehr erst in den Schlussminuten das Spiel abgeben. Dieser Umstand zieht sich regelrecht durch die bisherige Runde, doch in der letzten Begegnung gegen Knielingen drehte der TVH den Spieß um und rettete nach erfolgreichem Schlussspurt zumindest noch ein Unentschieden. Im Spiel gegen Oftersheim möchte die Mannschaft ihre Zuschauer möglichst nicht so lange anspannen und den Grundstein für einen Sieg schon vorher legen. Angepfiffen wird die Partie am Samstag um 19.30 Uhr in der Walter-Hohmann Halle in Hardheim.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 01.02.2019