Eine Aufstiegsfeier als Saisonhöhepunkt?

Jetzt zählt nur noch der Sieg gegen den TV Hardheim II und der TSV Buchen würde eine gigantische Handballsaison mit dem Aufstieg abschließen. Nach dem Sieg gegen Obrigheim stehen die Zeichen auf die Landesliga Baden Nord. Doch zuvor dürfen um 16 Uhr die Damen ran.

Die „Mädels“ treffen in ihrem letzten Spiel auf den schon sicheren Meister und Aufsteiger in die Landesliga Württemberg HSG Lauffen-Neipperg. Für die Odenwälderinnen geht es darum die Saison mit einem ausgeglichen Punktekonto abzuschließen. Doch jetzt kann man schon sagen, das Cheftrainer Andreas Hollerbach seinem Job mehr als gut gemacht hat, derzeit steht man mit 20:22 Punkten auf einem sehr starken siebten Tabellenplatz. Insgesamt sind in der Damen Bezirksliga im Handballkreis Heilbronn-Franken zwölf Mannschaften aktiv. Die Mannschaft von A. Hollerbach hat schnell die Abstiegsplätze hinter sich gelassen, ein Sieg gegen den Titelträger Lauffen-Neipperg würde eine fast perfekte Saison krönen. Anwurf ist um 16 Uhr.

Doch dann folgt eines der wichtigsten Spiele die, die Sport- und Spielhalle nicht so schnell vergessen wird. Mit einem Sieg gegen den TV Hardheim II wäre man sicher aufgestiegen, bei einer Niederlage muss entweder die NSU Neckarsulm II oder die HSG Staufer Bad Wimpfen/ Biberach verlieren. Doch so weit will man beim TSV gar nicht denken, denn man hat die Meisterschaft und den Aufstieg selbst in der Hand. Schon das Hinspiel in der Walter-Hohmann-Schulsporthalle gewann der TSV deutlich mit 26:16. Der TV Hardheim liegt mit 7:35 Punkten auf dem letzten Platz und steht als Absteiger in die Bezirksklasse fest.

Alle Fans sind am Sonntag um 18 Uhr in die Buchener Sport- und Spielhalle eingeladen. tsv

