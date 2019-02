Nachdem der letzte Spieltag der Fastnacht zum Opfer fiel, greift der TV Hardheim am Wochenende wieder in das Geschehen der Handball-Badenliga ein. Die Partie beim Spitzenreiter in Neuenbürg steht an und damit zugleich ein weiterer schwerer Brocken – eine fast unlösbare Aufgabe für den TVH in seinem Abstiegskampf. Erst am letzten Spieltag musste der TV Hardheim die Heimstärke des

...