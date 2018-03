Eine gute Viertelstunde reicht nicht

Anzeige

„Unser Defensivverbund war in Ordnung. Wir sind heute an unserer mangelnden Chancenauswertung gescheitert“, resümierte Wölfe-Trainer Matthias Obinger. „Wer auswärts 22 Fehlwürfe produziert, davon 50 Prozent Freie, verliert hier zu Recht.“ Bereits in den Anfangsminuten deutete sich an, dass die Rimparer ein Problem im Positionsangriff haben.

Es gelang ihnen nicht, die agile Abwehr des ASV Hamm auseinanderzuspielen. Immer wieder fingen die Hammer Pässe der Rimparer Angreifer ab. Damit luden sie die hellwachen Hammer zu leichten Toren ein.

Die Folge: Die Westfalen setzten sich kontinuierlich ab. Leichtes Spiel für Hamm statt Leidenschaft von Rimpar. An den „Wölfen“ schien die Begegnung seltsam teilnahmslos vorbeizulaufen. So hatte das Verfolgerduell lange nichts von der Spannung, die man hatte erwarten dürfen. „Wir sind überrannt worden und haben in der ersten Halbzeit sieben Kontertore gefressen. Unser Rückzug war nicht da“, konstatierte Patrick Schmidt.

Noch einmal dran

Besserung trat erst nach dem Seitenwechsel ein. Aus einer aggressiver werdenden Abwehr heraus glückte den Unterfranken, teils in Überzahl, ein 4:0-Lauf zum 14:17 (35.). Zweimal traf Dominik Schömig, einmal per Tempogegenstoß, einmal aus der eigenen Hälfte nach einem Ballverlust der Hausherren ins leere ASV-Tor. Der Linksaußen markierte auch den Anschlusstreffer zum 17:18 in der 41. Minute.

Und Hamm? Ließ sich beeindrucken. Und nach. Doch nur kurz. Fünf Minuten später stand es 21:18. „Meine Mannschaft hat in dieser gefährlichen Situation eine super Moral bewiesen“, lobte Trainer Kay Rothenpieler sein Team. Und die Grün-Weißen? Verpassten es durch Fehlwürfe und starke Paraden von Felix Storbeck und dem eingewechselten Gregor Lorger, noch einmal zurückzukommen.

Noch einmal sieben Feldspieler

Als der ASV-Schlussmann einen Siebenmeter von Schmidt und auch noch dessen Nachwurf entschärfte – zuvor hatte auch Herth zwei Strafwürfe versemmelt - und Christoph Weinhold im Gegenzug zum 25:19 (53.) für die rot-schwarze Heimmannschaft traf, war die Entscheidung gefallen. Obinger versuchte es in den Schlussminuten noch mal mit dem siebten Feldspieler, was fruchtete, aber zu spät.

Die Moral von der Geschicht’? Eine richtig gute Viertelstunde reicht eben nicht. Aufstiegskandidaten spielen anders. Jetzt zwei Spiele binnen vier Tagen Weiter geht es für die Wölfe nun mit zwei Begegnungen gegen Mannschaften aus dem Osten der Republik.

Bereits am kommenden Donnerstag empfangen die Rimparer in der heimischen s.Oliver Arena (20 Uhr) den ThSV Eisenach, bevor sie am Sonntag (17 Uhr) auswärts beim EHV Aue antreten müssen. Die Marschroute ist klar: Zwei Siege müssen her. mpo

© Fränkische Nachrichten, Montag, 19.02.2018