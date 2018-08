Eine Heim-WM ohne Fernsehbilder?

Anzeige

MP & Silva wollte sich zu der heiklen Situation nicht äußern. Und auch aus der IHF-Zentrale in Basel gab es zunächst keine Reaktion. Der Weltverband kündigte auf Nachfrage aber immerhin eine öffentliche Stellungnahme bis Ende der Woche an. Darauf wartet auch der DHB gespannt, denn bei den Verhandlungen über die TV-Rechte ist er nur Zuschauer. „Man kann nur einen Ball auf das Tor werfen, den man in der Hand hat“, sagte Michelmann. Die unbefriedigende Situation ist für den Verband umso ärgerlicher, ist er doch von den Auswirkungen unmittelbar betroffen. „Bei der WM-Planung stecken viele Schwierigkeiten im Detail. Dazu braucht man Zeit – und die wird knapp“, sagte DHB-Vorstandschef Mark Schober. So kann der genaue Turnier-Zeitplan, der großen Einfluss auf den Ticketverkauf hat, erst erstellt werden, wenn der TV-Partner feststeht.

Die Rechte bis 2025, die der IHF nach Schätzungen von Branchenkennern eine Garantiesumme von insgesamt 173 Millionen Schweizer Franken einbringen sollen, könnten zur Not kurzfristig gekauft werden. Doch vor allem bei der Produktion ist der Zeitdruck enorm. MP & Silva wollte die Bilder selbst produzieren, dafür müsste es aber längst gültige Verträge mit externen Anbietern geben. dpa

