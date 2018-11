Eine Neuauflage des Pokal-Krachers

Die Handball-Herren des HSV Main-Tauber in der Bezirksliga Südwest Unterfranken spielen am Sonntag in der Realschulturnhalle in Bestenheid um 17 Uhr gegen die TG Heidingsfeld II. Dabei dürfen sich die Fans auf eine Neuauflage der ersten Pokalrunde freuen. In dieser gewannen die Wertheimer deutlich mit 34:17 und starteten damit ihre furiose Pokalsaison. Dass es am Wochenende ähnlich deutlich wird, ist jedoch nicht zu erwarten.

Kader verstärkt

Ex-Landesliga Trainer Manfred Wirth hat in der Vorbereitung mit seinem Team an einigen Stellschrauben gedreht. Des Weiteren wurde der Kader auch personell auf mehreren Positionen verstärkt. Unter anderem mit Ex-Rimparer Janik Nass, Cedric Steinmetz (vorher TG Würzburg) und Rene Sampers, um nur einige Namen zu nennen. Das Potenzial der Heidingsfelder ist mit Sicherheit nicht zu unterschätzen, die Leistungen in der bisherigen Saison sind jedoch noch wechselhaft. Allerdings hatten die „Hätzfelder“ im Vergleich zum HSV auch ein deutlich schwereres Auftaktprogramm. An einem guten Tag, können die Gäste sicherlich jeden schlagen. Das dies am Sonntag passieren wird wollen die Wertheimer, die zuletzt eher wenige schlechte Tage hatten, verhindern. Verzichten muss Trainer Konrad Michel erneut auf Danijel Lejic. Das dies ein großer Verlust für die Mannschaft ist, zeigte sich schon in der Vorwoche.

Im Pokal knackten die Hausherren die TGH vor allem über eine konzentrierte Abwehrleistung. Dies war kombiniert mit schnellem Umschaltspiel die Grundlage für den Kantersieg. Auch am Sonntag will man diese Tugenden beibehalten. Ein besonderes Auge sollte die HSV-Defensive auf Alexander Wagner haben. Dieser erzielte bislang durchschnittlich sechs Tore pro Spiel. Insgesamt gilt es einfach dort weiter zu machen, wo man zuletzt aufgehört hatte. Auch wenn der Schwierigkeitsgrad gegenüber den letzten Wochen deutlich gestiegen ist. Mit einem Erfolg könnte man die Tabellenführung behalten und sich von mindestens einem Aufstiegskonkurrenten absetzen, da die DJK Waldbüttelbrunn II und der TV Großlangheim direkt gegeneinander spielen.

Gegner nicht zu unterschätzen

Coach Michel warnt jedoch davor, den Gegner aufgrund des deutlichen Erfolgs im letzten Aufeinandertreffen zu unterschätzen: „Die Mannschaft die wir am Sonntag empfangen und die, die wir im Pokal zu Gast hatten sind komplett unterschiedlich. Nicht nur wegen der vielen Neuzugänge. Sie haben eine gute Vorbereitung hinter sich und sind körperlich topfit. Sie haben sehr viel Potenzial in der Mannschaft. Auch wenn der Saisonstart nicht hundertprozentig überzeugend war. Ich denke wenn sie als Team noch mehr zusammen finden, können sie ganz oben mitspielen.“ Mit einem Sieg hätte der HSV sechs Punkte Vorsprung. „Das ist das Ziel und dafür werden wir am Sonntag alles geben“, sagt der Trainer. hsv

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 16.11.2018