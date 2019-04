Eine schwere, aber machbare Aufgabe

Nach vier Siegen in Folge liegt die HSG Dittigheim/Tauberbischofsheim im Kampf um die Landesliga Meisterschaft äußerst aussichtsreich im Rennen. Am morgigen Samstag wartet auf den Spitzenreiter um 19 Uhr bei der HSG Mannheim die nächste durchaus machbare Aufgabe.

Die Gastgeber liegen mit 18:22 Punkten auf Tabellenrang acht, doch davon dürfen sich die Kreisstädter nicht blenden lassen. Das Team aus der Quadratstadt hat zuletzt mit starken Leistungen und überraschenden Ergebnissen aufgewartet. Dabei landeten die Mannheimer sowohl in Mosbach als auch zu Hause gegen den drittplatzierten TV Hemsbach eindrucksvolle Siege. Dabei warfen sie in beiden Spielen zusammen beeindruckende 67 Tore.

Dennoch können die Taubertäler mit breiter Brust und durchaus guten Chancen in diese Auseinandersetzung gehen, schließlich liegen sie aktuell mit 26:10 Punkten souverän an der Tabellenspitze. Der direkte Wiederaufstieg in die Verbandsliga ist aus eigener Kraft zu realisieren, was die Gäste zu einem weiteren Kraftakt anspornen sollte.

Beim Hinspiel in der Grünewald-Sporthalle in Tauberbischofsheim lieferten sich beide Kontrahenten eine packende Partie. Die Gastgeber dominierten dabei vor allem die erste Hälfte und führten zur Pause bereits mit 16:10. Im zweiten Spielabschnitt fanden die Gäste besser ins Spiel, den Rückstand konnten sie bis zum 28:22-Endstand jedoch nicht verkürzen.

Die „Grün-Weißen“ wissen allerdings, dass es in dieser Spielklasse keine einfachen Gegner gibt und werden auch die Aufgabe in Mannheim konzentriert und konsequent angehen. Viel wird davon abhängen, wie die Gäste den heimischen Goalgetter Stefan Tunkel in Griff bekommen, der in der Vorwoche in Mosbach allein 15 Treffer markierte. Sicher können die Kreisstädter auf ihre stabile Abwehr bauen, die im bisherigen Rundenverlauf die wenigsten Gegentreffer aller Teams zuließ. Aber auch im Angriff präsentierte sich die Spielgemeinschaft aus Dittigheim und Tauberbischofsheim zuletzt in starker Verfassung und erzielte Treffer von allen Positionen. Mit ihrem druckvollen, variablen Spiel können sie jede Abwehr vor große Probleme stellen.

Entsprechend selbstbewusst gehen die Kreisstädter in dieses Match. Wenn jeder Akteur sein Potenzial abruft müsste die Mannschaft in der Lage sein beide Punkte mit nach Hause zu nehmen. Trainer Martin Keupp hat sicher wieder das richtige Konzept parat, seine Mannschaft in die Erfolgsspur zu bringen.

Personell kann Coach Keupp allerdings nicht aus dem Vollen schöpfen. Neben den beiden Langzeitverletzten Mike Biesinger und Max Engert fehlt definitiv auch Florian Brezina. Zudem sind Viktor Bodó und Thomas Keupp angeschlagen. Ihr Einsatz entscheidet sich erst unmittelbar vor Spielbeginn.

