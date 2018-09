Einfach eine Nummer zu groß

Mannheim.Erwartungsgemäß nichts zu holen gab es am Samstagabend für die Badenliga-Handballer des TV Friedrichsfeld. Beim Titelanwärter HC Neuenbürg unterlag der TVF klar mit 24:34 (9:18). „Es war leider schon früh in diesem Spiel klar, dass für uns nichts drin ist. Wir haben uns auch zu viele technische Fehler geleistet und waren im Abschluss nicht sicher genug. Das hat Neuenbürg im Stile einer Spitzenmannschaft eiskalt bestraft“, bilanzierte Friedrichsfelds Pressesprecher Florian Kuhn nach der einseitigen Partie.

Der TVF musste kurzfristig auf die beiden erkrankten Sebastian Wingendorf und Christian Veith verzichten, womit schon im Vorfeld die Chancen auf einen Auswärtscoup weiter geschmolzen waren. Aber Trainer Marco Dubois wollte die Gastgeber durchaus ärgern, ihnen alles abverlangen. „Aber leider ist es uns nicht gelungen. Wir hätten über uns hinauswachsen müssen, was aber ganz und gar nicht der Fall war“. Allzu lange will er sich aber nicht mit dieser zweiten Niederlage im zweiten Spiel beschäftigen: „Wir hatten jetzt zwei ganz starke Gegner. Gegen Heidelsheim haben wir das beim 20:22 schon ganz gut gemacht, jetzt lief es leider nicht. Wir werden aber bald erfolgreich sein“, ist er überzeugt.

Die Neuenbürger legten schon nach einer Viertelstunde ein 8:2 vor und erhöhten kurz vor der Pause erstmals auf neun Tore (17:8, 27.). Als der Abstand auch zu Beginn der zweiten Hälfte Bestand hatte, „war schnell klar, dass nichts zu holen ist“, so Kuhn. Nach dem 26:15 nahm dann der HCN etwas das Tempo heraus, so dass auch die Rote Karte gegen Friedrichsfelds Sebastian Schubert nicht mehr sonderlich ins Gewicht fiel.

Heidelsh./Helms.– Viernheim 27:21

Beim Titelkandidaten in Heidelsheim hofften die Viernheimer bis Mitte der zweiten Hälfte auf die ersten Punkte nach dem Oberliga-Abstieg, standen dann aber doch wieder mit leeren Händen da. Und wie schon zum Saisonstart beim 24:25 gegen Birkenau wurde deutlich, dass das sehr junge Team von Trainer Frank Herbert noch Zeit braucht, um sich zu finden. In der ersten Hälfte war die Partie ausgeglichen, beim 10:9 (22.) durch den Ungarn Pal Megyeri legte Viernheim letztmals vor. Danach traf der Favorit dreimal in Folge zum 12:10 und ging mit einer Zwei-Tore-Führung in die Pause.

Über 16:17 (40.) und 18:21 (50.) lief Viernheim nun immer einem knappen Rückstand hinterher, der Ausgleich wollte einfach nicht mehr gelingen. Nach dem 18:22 (51.) war es dann Dymal Kernaja, der das Heft noch einmal in die Hand nahm und binnen drei Minuten dreimal traf. Aber Heidelsheim hatte immer die passende Antwort parat und ließ sich die Butter nicht mehr vom Brot nehmen.

