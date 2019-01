Einsatz von Karabatic offen

Berlin.Frankreichs Handball-Nationaltrainer Didier Dinart lässt eine Rückkehr von Superstar Nikola Karabatic (Bild) für das WM-Gruppenspiel gegen Deutschland am Dienstag (20.30 Uhr) offen. „Nikola wird heute mit uns trainieren, sich nach dem Training aber noch nicht der Gruppe anschließen“, sagte Dinart am gestrigen Sonntag im Teamhotel der Franzosen in Berlin. „Sie werden sehen, ob er gegen Deutschland dabei ist.“

Der dreifache Welthandballer Karabatic war am Samstag nach einer Fußverletzung etwas überraschend zum französischen Team in Berlin gestoßen. Für die Partie gegen Deutschland könnte Dinart den 34 Jahre alten ehemaligen Spieler des THW Kiel bis Dienstagmorgen in seinen 16 Spieler umfassenden WM-Kader berufen. Dafür müsste dann ein anderer Akteur des Titelverteidigers weichen. dpa

