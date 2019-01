Einstimmung mit Roland Kaiser und AC/DC

Berlin.Patrick Wiencek machte am Morgen einen Spaziergang und kehrte im Schneeregen von Berlin klitschnass ins Hotel der deutschen Handball-Nationalmannschaft zurück. Das Wetter ist momentan das einzige kleinere Problem der DHB-Auswahl, die es sich am Potsdamer Platz im Herzen der Hauptstadt gemütlich gemacht hat und nicht zwingend auf Freizeitaktivitäten außerhalb der schicken Herberge angewiesen ist. „Die Verhältnisse sind sensationell, das haben wir so noch nicht erlebt“, sagt ein entspannter Rechtsaußen Patrick Groetzki am Tag vor dem WM-Auftaktspiel heute (18.15 Uhr/ZDF) gegen eine vereinte koreanische Auswahl.

Im eigens für die Nationalmannschaft eingerichteten Aufenthaltsraum wurde eine Dartsscheibe angebracht, der Tischkicker steht bereit und an der Tischtennisplatte gilt es, Co-Trainer Alexander Haase zu schlagen. Er ist momentan das Maß aller Dinge – und die Stimmung entsprechend gut, wie Groetzki unterstreicht.

Warten auf Gensheimers Wahl

Der Linkshänder von den Rhein-Neckar Löwen und Team-DJ ist außerdem dabei, die letzten Musikwünsche einzusammeln. Auf seinen Zimmerkollegen Uwe Gensheimer von Paris Saint-Germain wartet er noch. „Die Wege zwischen ihm und mir sind ja kurz“, scherzt Groetzki und legt dem Kapitän nahe, sich diesmal eher keinen französischen Song zu wünschen. Ansonsten ist praktisch alles dabei, was es so zu hören gibt. Sogar Schlagersänger Roland Kaiser steht auf der Liste. „Auf expliziten Wunsch von Silvio Heinevetter“, wie Groetzki fast schon ein wenig entschuldigend anmerkt. Er selbst bevorzugt es deutlich schneller und lauter, die Hard-Rock-Band AC/DC ist sein erklärter Favorit, um in Schwung zu kommen für die heutige WM-Begegnung, deren Stellenwert dem Löwen-Mann nicht nur wegen des heiß ersehnten Turnierauftakts bewusst ist.

„Gegen eine gemeinsame koreanische Mannschaft zu spielen, ist ein richtig gutes Zeichen für eine offene Gesellschaft“, sagt der Rechtsaußen: „Wir wissen, dass es gerade im Norden von Korea für die Menschen nicht immer so einfach ist.“

