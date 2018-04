Entwicklung des Teams gefällt Dojcak

Anzeige

Heddesheim.Das I-Tüpfelchen auf eine bislang richtig gute Saison wollen morgen die Handballerinnen der SG Heddesheim setzen. Im letzten Heimspiel der Badenliga-Runde erwartet das Team von Trainer Branko Dojcak den Tabellenvierten HG Oftersheim/Schwetzingen, der nur einen Punkt mehr aufweist. „Wir können wieder an der HG vorbeiziehen. Damit wäre vor dem letzten Spieltag, dem Derby in Viernheim, zumindest Platz vier sicher. Das hätte sich die Mannschaft verdient“, so Dojcak.

Allerdings ist der Trainer einmal mehr gezwungen zu improvisieren. Laura Knödler fällt mit einem Bänderriss im Sprunggelenk aus, Katja Welker laboriert ebenfalls an einer Bänderverletzung. „Sie hat am Dienstag versucht, zu trainieren, musste es aber abbrechen“, geht Dojcak nicht davon aus, dass Welker spielen kann. Auch Miroslava Dojcakova (krank) und Torhüterin Michaela Gärtner (beruflich verhindert) werden den Heddesheimerinnen fehlen. „Wir werden aber wieder alles geben, und vielleicht gelingt uns ja die Überraschung“, hofft der SGH-Coach auf einen erfolgreichen Abschluss einer Saison, „die weitaus besser verlief, als man das im Vorfeld angesichts unseres kleinen Kaders gedacht hätte. Die Spielerinnen entwickeln sich aber sehr gut.“

Viernheim beim Titelkandidaten

Als Außenseiter fährt der TSV Amicitia Viernheim heute Nachmittag zur TSG Wiesloch. „Wiesloch muss gewinnen, wenn es noch eine Chance im Kampf um die Meisterschaft haben will“, weiß TSV-Amicitia-Trainer Matthias Kolander. „Da würden wir ihnen schon gerne in die Suppe spucken, wollen sie so lange wie möglich ärgern. Aber das wird natürlich brutal schwer“, sagt der Coach, der einmal mehr nicht weiß, welcher Kader ihm überhaupt zur Verfügung steht. „Ich hoffe, dass sich die Ausfälle diesmal in Grenzen halten.“