Erst Bilanz aufbessern, danach kräftig durchschnaufen

Anzeige

Der TV Hardheim hat nach seinem Sieg gegen Eggenstein das rettende Ufer erreicht und kann auch in der nächsten Saison wieder in der Handball-Badenliga an den Start gehen. Das freut nicht nur die Aktiven, sondern auch ganz besonders das treue Hardheimer Publikum, das in jeder Heimpartie wie der „achte Mann“ hinter seiner Mannschaft steht.

Am Wochenende geht es für alle Badenligisten eigentlich nur noch um die „Goldene Ananas“. Sowohl die Meisterschaft wie auch der Abstieg sind seit dem vergangenen Spieltag entschieden. Deshalb kann jedes Team noch einmal ganz befreit aufspielen.

Für den TV Hardheim steht zum Abschluss nochmals eine Auswärtspartie an. Die Spielgemeinschaft Oftersheim/Schwetzingen II ist der Gastgeber. Die Begegnungen des letzten Spieltags werden am morgigen Samstag einheitlich um 20 Uhr angepfiffen. Während die Gastgeber von keiner Mannschaft mehr überholt werden können und auch der Abstand zum Viertplatzierten sechs Punkte beträgt, droht dem TVH im schlimmsten Fall sogar noch ein Abrutschen auf den vorletzten Tabellenplatz. Dies setzt allerdings voraus, dass sowohl Hockenheim, St. Leon und Friedrichsfeld ihre Spiele gewinnen und der TVH in Oftersheim keinen einzigen Punkt holt. Aber selbst mit dieser Konstellation könnte man in Hardheim leben, denn der Klassenerhalt ist seit dem vergangenen Wochenende unter Dach und Fach.